"هيئة المهندسين" تكشف عن أسماء الفائزين في انتخابات اللجان التنسيقية





أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، أنه تم الإنتهاء من عملية الانتخابات، التي جرى إطلاقها يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019م، ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً، وأقفلت في تمام الساعة 4:00 مساءً يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020م.





وقال المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، إنه "جرى إقفال عملية الاقتراع الإلكترونية، والإطلاع على نتائج التصويت لأعضاء لجنة لجنتي حائل والمدينة المنورة.





وتابع المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين: وبعد فرز الأصوات إلكترونياً فاز من لجنة المدينة المنورة عبدالرحمن عبدالباقي عبدالرحمن الباهي، وياسر سعد عوض العروي الجهني، وعبدالعزيز محمد إبراهيم بن حسين، ومحمد كمال محمد الصبحي الحربي، وبندر بن عيد بن سعيد المرواني الجهني، وفوزي بن عبدالهادي بن بخيت الحجيلي، وماهر محمد بن سليمان العلوي الصاعدي.





فيما فاز من لجنة حائل كلاً من: عبدالله نازح عبدالمحسن محمدي الحربي، وخالد حمود فهد الخوير، وراشد خليف هذال الاسلمي الشمري، وفهد عبدالله محمد الخبراء.





وأشار المهندس العبداللطيف إلى أن الفائزين يتمتعون بعضوية لجان المناطق المحددة لمدة سنتين من تاريخ القرار حسب نظام الهيئة السعودية للمهندسين، مؤكداً أنه سوف يكون اختيار الرئيس، ونائب الرئيس بالاقتراع السري بين أعضاء اللجنة التنسيقية، تحت إشراف الهيئة السعودية للمهندسين.





ويذكر أن لجنتي حائل والمدينة المنورة أكملتا الحد الأدنى لفتح اللجان التنسيقية، كما أنه في حال تساوي عدد أصوات المرشحين يتم الاعتماد على أقدمية العضوية.



