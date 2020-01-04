Advertisements
Advertisements
Advertisements

"هيئة المهندسين" تكشف عن أسماء الفائزين في انتخابات اللجان التنسيقية

السبت 04/يناير/2020 - 06:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، أنه تم الإنتهاء من عملية الانتخابات، التي جرى إطلاقها يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019م، ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً، وأقفلت في تمام الساعة 4:00 مساءً يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020م.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، إنه "جرى إقفال عملية الاقتراع الإلكترونية، والإطلاع على نتائج التصويت لأعضاء لجنة لجنتي حائل والمدينة المنورة.

وتابع المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين: وبعد فرز الأصوات إلكترونياً فاز من لجنة المدينة المنورة عبدالرحمن عبدالباقي عبدالرحمن الباهي، وياسر سعد عوض العروي الجهني، وعبدالعزيز محمد إبراهيم بن حسين، ومحمد كمال محمد الصبحي الحربي، وبندر بن عيد بن سعيد المرواني الجهني، وفوزي بن عبدالهادي بن بخيت الحجيلي، وماهر محمد بن سليمان العلوي الصاعدي.

فيما فاز من لجنة حائل كلاً من: عبدالله نازح عبدالمحسن محمدي الحربي، وخالد حمود فهد الخوير، وراشد خليف هذال الاسلمي الشمري، وفهد عبدالله محمد الخبراء.

وأشار المهندس العبداللطيف إلى أن الفائزين يتمتعون بعضوية لجان المناطق المحددة لمدة سنتين من تاريخ القرار حسب نظام الهيئة السعودية للمهندسين، مؤكداً أنه سوف يكون اختيار الرئيس، ونائب الرئيس بالاقتراع السري بين أعضاء اللجنة التنسيقية، تحت إشراف الهيئة السعودية للمهندسين.

ويذكر أن لجنتي حائل والمدينة المنورة أكملتا الحد الأدنى لفتح اللجان التنسيقية، كما أنه في حال تساوي عدد أصوات المرشحين يتم الاعتماد على أقدمية العضوية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة المهندسين انتخابات المملكة اللجان التنسيقية السعودية

أخبار تهمك

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ ساعة و 7 دقيقة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ يوم

عاجل.. إيران تعلن استعدادها للرد على مقتل قاسم سليماني

منذ حوالي 4 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ يوم

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من فرجاني ساسي على شائعة هروبه من الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

طائرات وغواصات.. ننشر فيديو العملية البرمائية للبحرية المصرية في المتوسط

منذ 35 دقيقة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ 36 دقيقة

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 3 ساعات

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 10 ساعة

بدون تقطيع - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الريال BEIN مجانا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "حماية البيئة" توجه بأغلاق كسارة مخالفة بمنطقة حائل

عاجل ـــ السعودية | تعرف على موعد سحب قرعة منح القطع السكنية

عاجل ـــ السعودية | "أمانة المدينة" تكشف عن موعد سحب قرعة منح القطع السكنية

تواصل ـــ السعودية | "الأرصاد" تصدر 3 تنبيهات برياح وأتربة وهطول أمطار على 3 مناطق

شطب تراخيص 3 مكاتب هندسية خلال النصف الأول

تسجيل 161 ألف مهندس لدي الهيئة السعودية للمهندسين

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:43 م

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

أول تعليق من فرجاني ساسي على شائعة هروبه من الزمالك

05:59 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

01:09 م

بدون تقطيع - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الريال BEIN مجانا

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status