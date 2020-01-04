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رفض طلب الإفراج عن المدون محمد عادل

السبت 04/يناير/2020 - 06:48 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل 
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رفضت نيابة المنصورة الكلية الطلب رقم 12080 لسنة 2019، بالإفراج عن المتهم محمد عادل "مدون" على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرح الدفاع الحاضر عن المتهم، أنه يجري حاليا التظلم أمام نيابة الاستئناف للمطالبة بالإفراج عن محمد عادل لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، على حد قوله ـ
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