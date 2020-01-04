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العدالة يفوز على الشعلة ليتأهل لدور الثمانية في كأس خادم الحرمين

السبت 04/يناير/2020 - 06:43 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أكمل العدالة عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الشعلة 2 - صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات دور الستة عشر من المسابقة.

وتقدم العدالة في الدقيقة 16 عن طريق سي إس مانداو، قبل أن يضيف كاروليس ماسينتور الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وضرب العدالة موعدًا مع النصر في دور الثمانية، حيث كان الأخير تأهل إلى الدور ذاته بعد فوزه على ضمك 4 - 2 .
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