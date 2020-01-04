العدالة يفوز على الشعلة ليتأهل لدور الثمانية في كأس خادم الحرمين

أكمل العدالة عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الشعلة 2 - صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات دور الستة عشر من المسابقة.





وتقدم العدالة في الدقيقة 16 عن طريق سي إس مانداو، قبل أن يضيف كاروليس ماسينتور الهدف الثاني في الدقيقة 29.



