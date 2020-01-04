live| بث مباشر مباراة النصر والتعاون في الدوري الاسباني.. يلا شوت مباشر ksa

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اليوم يلتقي فريق نادي التعاون مع نظيره فريق نادي النصر، في إطار منافسة كأس السوبر السعودي ، حيث من المقرر أن تقام المباراة بين التعاون ضد النصر، على ارضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية.





نقل مباراة النصر والتعاون بث مباشر في كأس السوبر

ومن هنا فسوف يشارك فريق نادي النصر السعودي في بطولة كأس السوبر السعودي، بعد تتويجه بلقب الدوري ، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، في الموسم الماضي برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.





بث ملاشر لمباراة النصر والتعاون اليوم في كأس السوبر

ومن خلال هذا اللقاء فسوف يدخل فريق نادي التعاون كمنافس شرس للبطولة ، وذلك بعد فوزه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في النسخة الماضية، بعد الفوز على نظيره اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف.





والمتارع بدقة يجد انه في الموسم الحالي فقد تصدر فريق نادي النصر ترتيب جدول بطولة الدوري السعودي ، وذلك برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، وخلفه الهلال بـ 24 نقطة من 11 مباراة ، بينما فريق نادي التعاون في الموسم الحالي يحتل المركز السابع بعد مرور 13 جولة كاملة، حيث جمع فقط اثنان وعشرون نقطة، من 7 فوز و5 خسارة وتعادل وحيد.





موعد مباراة النصر ضد التعاون في كأس السوبر السعودي

تنطلق مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي، في تمام الساعة 19:15 بتوقيت القاهرة، و20:15 بتوقيت مكة المكرمة، و17:15 بتوقيت جرينيتش.





ملعب مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي

تقام مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي، على ملعب «الجوهرة المشعة» بمدينة الملك عبد الله الرياضية.





القناوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي

حيث تنقل مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي، عبر قناة السعودية الرياضية 1 ، ومن هنا فقد أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم لمباراة كأس السوبر بين النصر والتعاون، والمقرر لها مساء اليوم السبت، على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.





لينك مباراة النصر والتعاون بث مباشر اليوم في كأس السوبر

ويخوض نادي النصر، منافسات كأس السوبر السعودي، باعتباره بطلًا لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2018-2019، في الوقت الذي يشارك فيه التعاون، كحامل للقب كأس خادم الحرمين الشريفين.





مشاهدة مباراة التعاون ضد النصر بث مباشر اليوم في كأس السوبر

حيث قد أسندت اللجنة، إدارة مباراة النصر والتعاون، إلى طاقم تحكيم هولندي، بقيادة حكم الساحة داني ماكيلي، البالغ من العمر 36 سنة ، وماكيلي أدار العديد من المباريات الدولية الهامة، على مدار مسيرته التحكيمية، والتي وصلت إلى 457 لقاء حتى الآن.





مشاهدة مباراة التعاون والنصر بث مباشر اليوم في كأس السوبر

هذا ومن خلال هذه المباريات، أشهر الحكم الهولندي، 1409 كارت أصفر، و128 كارت أحمر، بالإضافة إلى احتساب 137 ضربة جزاء ، والحكم الهولندي، ليس بغريب على الساحة الرياضية السعودية، حيث جاء لأول مرة إلى المملكة في الموسم الرياضي الماضي 2018-2019.





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ومن هنا فقد أدار ماكيلي، منذ الموسم الماضي، 10 مباريات في السعودية، 8 منها في الدوري و2 في كأس خادم الحرمين الشريفين ، ويُعد الهلال، أكثر الفرق السعودية التي حكم لها ماكيلي، وبالتحديد 3 مباريات كلها في الموسم الرياضي الماضي، وأمام منافسين كبار؛ مثل التعاون والاتحاد والشباب.





تشكيلة مباراة التعاون والنصر في كأس السوبر

ححيث قد شهدت مباراة الهلال والشباب في الجولة السادسة من دوري المحترفين 2018-2019، أزمة كبرى عندما أشهر ماكيلي، كارت أحمر في وجه لاعب الزعيم محمد كنو، ليقوم الأخير بالتلفظ بكلمات خارجة في وجه الحكم، في مشهد أصبح حديث الوسط الرياضي وقتها.





تشكيلة مباراة النصر والتعاون اليوم في كأس السوبر

كما يعتبر ماكيلي، أحد الحكام الذي تم ذكر أسمائهم في القائمة التي أرسلها سعود آل سويلم، عندما كان يتولى رئاسة النصر في الموسم الرياضي الماضي، إلى اتحاد الكرة، للمطالبة بعدم الاستعانة بهم في لقاءات العالمي.





غيابات مباراة النصر والتعاون

حيث يفقد نادي النصر لاعبين مؤثرين في صفوفه أبرزهم؛ عبدالرحمن العبيد ووليد عبدالله وعمر هوساوي للإصابة بجانب فراس البريكان وأيمن يحيى وعبدالإله العمري ومختار علي بسبب تواجدهم مع المنتخب السعودي تحت 23 سنة.





والي الان لم يتحدد بعد موقف عبدالله مادو والذي تعرض للإصابة في الوجه خلال مشاركته أمام ضمك وكان اللاعب قد عاد للتدريب ولكن حال فشل في تجاوز الاختبارات قد يعتمد فيتوريا على المدافع الشاب نايف الماس.



