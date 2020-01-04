The Voice Kids موعد برنامج ذا فويس كيدز الحلقة الأولي الموسم الثالث السبت 4/1/2020 وأعضاء لجنة التحكيم mbc masr





The Voice Kids موعد برنامج ذا فويس كيدز الحلقة الأولي الموسم الثالث السبت 412020 وأعضاء لجنة التحكيم mbc masr



The Voice Kids موعد برنامج ذا فويس كيدز الحلقة الأولي الموسم الثالث السبت 412020 وأعضاء لجنة التحكيم mbc masr







ننشر موعد برنامج “ذا فويس كيدز”، من أكثر البرامج الترفيهية واكتشاف المواهب، التي حازت على إعجاب نسبة كبيرة من المشاهدين في العالم العربي خلال الفترة الماضية، بسبب ما يقدّمه من مواهب صغيرة تخطف العقول، بقدراتها على الغناء بطريقة لا تخلو من البراءة.سيكون معنا اليوم موعد عرض برنامج ذا فويس كيدز 2020، ” The Voice Kids ” المقدمة على شاشة قنوات ام بي سي، بشكل حصري لاستعراض المواهب الصغيرة التى تبهر الكثير حول العالم وخاصة العالم العربي، والذي حقق انتشار واسع خلال الموسمين الماضيين.نتابع معكم موعد برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث، محل بحث كبير الان فى محرك البحث جوجل للكبار والصغار، حيث ينتظر الكثير أولى حلقات برنامج المواهب للصغار، والتي سوف تكون لها بهجة كبيرة للجميع واختيار المواهب الصغيرة والتى سوف تستمر إلى آخر البرنامج والعروض المباشرة.موعد بدء الموسم الثالث من ذا فويس كيدزينتظر جمهور ذا فويس كيدز الموسم الثالث، وأعضاء لجنة التحكيم المنافسة التي تنطلق خلال الفترة المقبلة، ليتابع الملايين حول العالم العربي، المواهب الصغيرة التي تخوض اختبارات الصوت للحصول على اللقب، وسط حالة منافسة طريفة بين المتسابقين وأعضاء لجنة التحكيم، والتي شهدت بدورها حالة من التطوير هذا العام.مواعيد برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث The Voice Kidsيُعرض برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث، بشكل حصري على مجموعة قنوات MBC، والتي تخصّص حيزًا كبيرًا من أوقات إعلاناتها للتنويه عن البرنامج عبر مراحله المختلفة من بدايته وحتى إعلان الفائز باللقب، مرورًا بعرض المواقف الطريفة والصعبة التي تواجه المتنافسين وأعضاء لجنة التحكيم.مراحل برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالثيبدأ برنامج ذا فويس بمرحلة الصوت وبس، وفيها يختار كل مدرب فريقه من الأصوات المتقدمة، والتي يكون لها أيضًا حق اختيار المدرب، ثم المرحلة التالية وفيها يختار كل مدرب خروج بعض أصوات فريقه مقابل بقاء أصوات أخرى، ثم المرحلة الأخيرة التي يكون التصويت فيها للجمهور لاختيار الفائز.موعد عرض برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالثأعلنت شبكة MBC عن بدء عرض برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث، يوم السبت الموافق 412020 على قناة إم بي سي مصر، وهو الموعد الذي تبدأ فيه رحلة كل مدرب في البحث عن الأصوات الصغيرة الموهوبة ليضمّها في فريقه سيكون البرنامج متوفر فى الاوقات التالية:-الثامنه مساءً بتوقيت القاهرة.التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.السابعة مساء بتوقيت المغرب العربي.لجنة تحكيم الموسم الثالث من برنامج ذا فويس كيدزلجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز شهدت بعض التغيرات في الموسم الثالث، فلم تعد اللجنة التي عرفها الجمهور خلال العامين الماضيين والتي تتكون من نانسي عجرم وتامر حسني وكاظم الساهر، حيث أعلنت إدارة MBC عن اللجنة الجديدة والتي بقى فيها فقط نانسي عجرم ليلحق بها كل من عاصي الحلاني ومحمد حماقي، بعدما قدّماه من نجاح لفت الأنظار في برنامج ذا فويس نسخة الكبار في الفترة الماضية.