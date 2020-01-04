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يلا شوت| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر في نهائي كأس السوبر السعودي| بث الأسطورة لايف yalla-shoot

السبت 04/يناير/2020 - 06:35 م
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مشاهدة مباراة النصر والتعاون
مشاهدة مباراة النصر والتعاون
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يلا كورة مشاهدة مباراة النصر والتعاون في نهائي كاس السوبر السعودي مباراة التعاون والنصر بث مباشر، حيث يدخل فريق النصر مباراته المقبلة أمام نظيره فريق التعاون، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق النصر في المباراة القادمة ضيفه فريق الاتحاد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق

النصر مضيفه فريق الاتفاق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق النصر مضيفه فريق ضمك في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق النصر ضيفه فريق الفتح في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. ونجح فريق النصر في تسجيل 43 هدفاً في شباك نظيره فريق التعاون في آخر 21 مباراة جمعت بين الفريقين في السنوات الماضية على مستوى جميع البطولات المحلية.

 ونجح فريق النصر في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق التعاون في 14 مباراة من أصل آخر 21 مباراة جمعت بينهما في السنوات الماضية على مستوى جميع البطولات المحلية، وفي مقابل ذلك نجح فريق التعاون في تحقيق الانتصار في 3 مباريات فقط لا غير، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 4 مباريات أخرى. 

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