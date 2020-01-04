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عميد تجارة عين شمس يتفقد سير الامتحانات (صور)

السبت 04/يناير/2020 - 06:42 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
آية حمروشي
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أجري  خالد قدرى عميد كليه التجارة جامعة عين شمس، صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعه سير الامتحانات بجميع لجان الفرق المختلفة بكلية التجارة يرافقه فيها محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك للوقوف على آخر الأوضاع بها.

واطمأن خالد قدرى على تطبيق اللوائح والضوابط الخاصة بلجان الامتحانات وتوفير وسائل الأمن والسلامة للطلاب وتوافر عدد كاف من المراقبين داخل كل لجنة.

والتأكد من إجراء الامتحانات فى جو مناسب للطلاب وضرورة تواجد أستاذ المادة للإجابة على استفسارات الطلاب وأيضا تواجد سيارات الإسعاف خارج اللجان وتواجد الأطقم الطبية، وتوفير تهوية جيدة داخل اللجان والتأكد من هدوء اللجان وانضباطها وأكد على ضرورة تطبيق القانون فى التصدى لأى محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجان.
عميد تجارة عين شمس يتفقد سير الامتحانات (صور)
عميد تجارة عين شمس يتفقد سير الامتحانات (صور)
عميد تجارة عين شمس يتفقد سير الامتحانات (صور)
عميد تجارة عين شمس يتفقد سير الامتحانات (صور)
عميد تجارة عين شمس يتفقد سير الامتحانات (صور)
عميد تجارة عين شمس يتفقد سير الامتحانات (صور)
عميد تجارة عين شمس يتفقد سير الامتحانات (صور)
عميد تجارة عين شمس يتفقد سير الامتحانات (صور)
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