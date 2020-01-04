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جراحة دقيقة تنقذ أم وجنينها داخل مستشفى التأمين الصحي ببني سويف (صور)

السبت 04/يناير/2020 - 06:42 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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نجح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، في اجراء عملية جراحية دقيقة وولادة قيصرية ناجحة، لسيدة في العقد الرابع من العمر، كانت تعاني من نزيف حاد وتأكل بجدار الرحم والمثانة وعضلات البطن.

وكان قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى، استقبل "فاطمة أ.ع" 37 سنة، فى حالة خطيرة، تعاني من نزيف حاد وإجهاد شديد للجنين، وبعمل الفحوصات اللأزمة تبين أنها حالة "بشيمة متقدمة" شديدة الإنغماس "خبيثة" تسببت في تأكل بجدار الرحم والمثانة وعضلات البطن، وتم نقلها على إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة اللأزمة ومحاولة إنقاذها.

ونجح فريق طبي من اطباءالمستشفى، في اجراء العملية ونجاح الولادة، لطفل حالته جيدة، كما تم استئصال الرحم، وجزء من المثانة، ونُقلت الأم لوحدة العناية المركزة، لنقل دم وبلازما لها، نظرًا لشدة النزيف، وهي الآن بحالة جيدة.

وقال الدكتور محمد يحيى إسماعيبل، مدير عام المستشفى، إن العملية الجرحية أجرها فريق طبي مكون من: الدكتور علا ابراهيم عبد المحسن، ود.ولاء محمد فهمي، ود.محمد سيد، ود.احمد اسماعيل، بقسم النساء والتوليد بالمستشفى، وبمشاركة د.محمد هاشم، اخصائي المسالك ود.احمد ناجي، نائب المسالك، ود.فريسة محمد مجدي "تخدير" وهبه خلف "تمريض".

وأشار مدير المستشفى، أن إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي تشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين، إستكمالًا لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التى يقوم بها اطباء المستشفى فى الآونة الأخيرة، تحت إشراف الدكتور سيف الدين شاكر، مدير فرع بني سويف، وبدعم ورعاية الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ووجه مدير المستشفى الشكر للدكتور عماد كاظم، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على رعايته ودعمه المستمر لجهود تطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفى والتى بدأت بالعمل على تفعيل معايير الجودة فى كافة الأقسام، بالتوازى مع إجراء إصلاحات هيكلية وإدارية، علاوة على تنمية مهارات وكفاءات العنصر البشرى من أطباء وأطقم تمريض وفنيين عبر توقيع تعاقدات للإستعانة برموز طبية مرموقة من كبار الاستشاريين في كل التخصصات.
جراحة دقيقة تنقذ أم وجنينها داخل مستشفى التأمين الصحي ببني سويف (صور)
جراحة دقيقة تنقذ أم وجنينها داخل مستشفى التأمين الصحي ببني سويف (صور)
جراحة دقيقة تنقذ أم وجنينها داخل مستشفى التأمين الصحي ببني سويف (صور)
جراحة دقيقة تنقذ أم وجنينها داخل مستشفى التأمين الصحي ببني سويف (صور)
جراحة دقيقة تنقذ أم وجنينها داخل مستشفى التأمين الصحي ببني سويف (صور)
جراحة دقيقة تنقذ أم وجنينها داخل مستشفى التأمين الصحي ببني سويف (صور)
جراحة دقيقة تنقذ أم وجنينها داخل مستشفى التأمين الصحي ببني سويف (صور)
جراحة دقيقة تنقذ أم وجنينها داخل مستشفى التأمين الصحي ببني سويف (صور)
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