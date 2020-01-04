Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير اقتصادي عن الأوضاع بليبيا: أمن مصر خط أحمر

السبت 04/يناير/2020 - 06:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، أن المصريين جميعًا ضد قرار البرلمان التركي بشأن إرسال جنود أتراك إلى ليبيا ضمن محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المستميتة لغزو ليبيا، وذلك بإرسال قوات ومرتزقة إلى ليبيا للانضمام للميليشيات المسلحة الموجودة في طرابلس، موضحًا أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمجلس الأمن القومي، جاء لمناقشة الأزمة الليبية، ووضع سيناريوهات لمواجهتها، حيث تُمثل ليبيا عمقًا استراتيجيًا لمصر في الاتجاه الغربي والخطر الحقيقي الذي يدق أبواب مصر.

وأضاف "الحسيني"، أن مصر أمام حرب مفتوحة على الحدود الغربية، متسائلًا: "هل سنقف منتظرين الحلول الدبلوماسية التي لا تُجدي بأي نفع حينما نرى أمام أعيننا المعتدي الغازي العثماني سلطان المرتزقة يتحرك للغزو الفوري؟".

وأوضح أن الدولة المصرية عليها أن تخرج عن المحظور، وأن ترجع لسابق عهدها؛ لأننا أصبحنا أقوى من أي عصر سابق؛ بفضل الإدارة الوطنية للرئيس السيسي الذي أعاد توازن القوة بالدولة المصرية في التنمية الاقتصادية والعسكرية، معقبًا: "نحن في عصر القوة، عصر لا يُحترم فيه إلا القوي؛ لذا هذا العثماني الغازي أردوغان يتحرك دون احترام للقوة العظمى والمواثيق الدولية، ولا بد من ردعه وعصابته الإجرامية في أسرع وقت، ويجب أن تكون هناك وقفة حاسمة من المجتمع الدولي بأسره خاصة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد أردوغان؛ لأنه خالف الشرعية الدولية وجميع القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية".

وأشار إلى أن المصريين لن يقبلوا أن يروا أمام أعينهم معتديًا غاشمًا يتحرك على حدودهم؛ في وقت تمتلك فيه الدولة المصرية أقوى قوى عسكرية في المنطقة، موضحًا أن المصريون جميعًا يصطفون ويساندون الرئيس السيسي حتى تنتهي تلك الحرب، ويجب أن يُطلب الآن من البرلمان المصري مُطالبة المصريين بتفويض الرئيس السيسي لمواجهة مرتزقة أردوغان؛ واتخاذ كافة التدابير التي تحمي أراضينا ووحدتنا من أي غزو محتمل في القريب العاجل طمعًا في ثروات البحر المتوسط والاستكشافات البترولية التي أصابت أردوغان بحالة من الهوس والجنون.

ولفت إلى أن الشعب المصري العظيم يرفض رفضًا قاطعًا السياسة التركية الغازية، ويجب التحرك في أسرع وقت؛ لأن ليبيا تُمثل أمنًا قوميًا لمصر.

واختتم: "الوقت وقتنا أن نحمي أمننا وأن نحمي أخواننا الليبيين وأن نُساعد في رجوع دولة ليبيا الوطنية وأن نُرسل رسالة للعالم الذي طالما تعاملوا معنا باستهتار في خلال أربعة عقود أننا قادمون وقادرون لا محالة فقط لحماية أمننا القومي؛ فنحن لسنا دعاة حرب؛ إنما دعاة سلام وأمن مصر خط أحمر ولا يقبل التفاوض أو الدبلوماسية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس الأمن القومى ليبيا توك شو تركيا السيسي

أخبار تهمك

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

طائرات وغواصات.. ننشر فيديو العملية البرمائية للبحرية المصرية في المتوسط

منذ 33 دقيقة

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ يوم

بدون تقطيع - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الريال BEIN مجانا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين

عاجل.. إيران تعلن استعدادها للرد على مقتل قاسم سليماني

منذ حوالي 4 ساعات

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ ساعتين

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 3 ساعات

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من فرجاني ساسي على شائعة هروبه من الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه وسائل الإعلام الأجنبية بمنتدى الشباب

أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 10-2-2019

نشأت الديهي: "السيسي" أبطل مفعول الدولة العثمانية الجديدة

أحمد موسى: أردوغان خطر على العالم.. ومصر مبتهزرش

دولة مليئة بالتناقضات.. عادل حمودة يكشف أزمات تركيا الداخلية

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:43 م

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

أول تعليق من فرجاني ساسي على شائعة هروبه من الزمالك

05:59 م

بدون تقطيع - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الريال BEIN مجانا

04:32 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

01:09 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status