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تشكيل النصر الرسمي ضد التعاون في كأس السوبر السعودي| بث مباشر al nassr vs al taawon live stream

السبت 04/يناير/2020 - 06:38 م
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فريق النصر
فريق النصر
أميرة فطيم
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أعلن روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي النصر، اليوم الجمعة، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيرة التعاون، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، في مباراة كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت جرينتش.


وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لمباراة السوبر السعودي.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للنصر أمام الفيصلي:-

وجاءت تشكيلة النصر كالآتي:

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام - مايكون - عبد الله مادو - عوض خميس.

خط الوسط: بيتروس - الخيبري.

الوسط الهجومي: نور الدين أمرابط - جوليانو - أحمد موسى.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

ويأتي على مقاعد البدلاء كلا من؛ زيد البواردي، حمد المنصور، نايف الماس، عبد العزيز الجبرين، عبد الرحمن الدوسري، خالد الغوينم، يحيى الشهري، فهد الجميعة، عبد الفتاح آدم.
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