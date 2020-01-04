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مرتضى منصور للهاربين بقطر وتركيا: "ورحمة أمي هتيجوا كلكم"

السبت 04/يناير/2020 - 06:36 م
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المستشار مرتضى منصور
المستشار مرتضى منصور
هدى عبدالرازق
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أعرب المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، عن أمنيته أن يعم الستر على أسرته وأشقائه في 2020، موجها التحية لأهل دائرة ميت غمر، قائلا: "هما فوق دماغي".

وأشار "منصور"، خلال حواره ببرنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه يتمنى أن يحصل نادي الزمالك على كافة البطولات الرياضية في العام الجديد، مضيفا: "مصر محدش يقدر يمسها، مصر ذكرت في القرآن".

ووجه عضو مجلس النواب، رسالة إلى الهاربين في قطر وتركيا، "ورحمة أمي هتيجوا كلكم.. أنتم جزم وإحنا في انتظاركم، وربنا يوفق بلادنا".
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قطر توك شو تركيا المستشار مرتضى منصور أخبار مصر

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