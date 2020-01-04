نشوى مصطفى لـ "الفجر الفني": سعيدة بمشاركتي في موسم الرياض.. وهذه كواليس "عطل فني"

توجهت الفنانة نشوى مصطفى، إلى المملكة العربية السعودية وذلك للاستعداد للمشاركة في عرض مسرحية "عطل فني"، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.



وقالت "مصطفى" في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " إنها سعيدة جدًا للمشاركة في هذا العمل الراقي، وقالت: بالتأكيد أشعر بالفرح لأني بشتغل في المسرح وسعيدة بمشاركتي في نهضة كبيرة تحدث في المملكة العربية السعودية على كافة المستويات سواء أكانت الثقافية أو الرياضية.



وأضافت: والأهم بالنسبة لي النهضة الفنية التي أشارك فيها أنا وكل أصدقائي فى الوطن العربي، لأن السعودية تستضيف نخبة من الفنانين من كل الوطن العربي.



وتابعت: وسبقتنا عروضًا كتيرة من مصر ومن الخليج وبعدما ننتهي من العرض الخاص بنا سيكون هناك عدة عروض أخرى ستعرض هناك.



واستطردت: تحية من قلبى لكل من علم أن النهوض بالأوطان ليس بالعلم فقط، لكن أيضًا بالفن والثقافة والرياضة.



وأما عن الكواليس، أوضحت نشوى أنها شديدة الروعة والجمال وقالت: أكرم وهشام وشيكو وأيتن واسماعيل فرغلى والمنتج أمير طعيمة والمخرج اوتاكا فريق بيجمعه الفن والمحبة وطبعاً كوميديا راقية جداً وزملاء في الحقيقة ولاد ناس أوي.



جدير بالذكر أن مسرحية "عطل فني" بطولة هشام ماجد، أكرم حسني، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، تأليف أمير طعيمة وشارك في التأليف أحمد شاكر، إخراج أوتاكا.