ننشر رقم حساب سداد رسوم امتحان الشهادة الثانوية لعام ٢٠٢٠

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، عن طرق تسديد رسوم امتحانات الشهادة الثانوية والمقرر انطلاقها في ٧ يونيو لعام ٢٠٢٠.

حيث قالت الوزارة أنه بناء علي القرار الوزاري رقم ١٩٣ لعام ٢٠١٩ يسدد الطالب رسوم الامتحانات باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وقالت الوزارة أن التسديد يتم بمنافذ فوري بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب وأيضا بمكتب هيئة البريد المصري علي مستوي الجمهورية وذلك علي الحساب رقم ٠١٣٥١١٢٠٠٠٢٨٣٨١٨.

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم دخول امتحانات الثانوية ٢٠٢٠، وأصدرت الوزارة خطاب الذي ينص على هذه الرسوم.

ويسدد الطالب المتقدم للامتحان المرة الاولي أول الثانية ١٠٠ جنيها مقابل خدمات ومستلزمات الامتحان.

أما الطالب المتقدم للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة يسدد ١٠٠ جنيها بالإضافة إلي ٢٠٢ جنيه مصري مقابل الخدمات ومستلزمات الامتحان.

وأشار الخطاب إلى أنه في حالة استخراج رقم جلوس بدل فاقد أو تالف يتم دفع ٥٠ جنيها.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة سوف تبدأ ٧ يونيو.



