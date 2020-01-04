Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر رقم حساب سداد رسوم امتحان الشهادة الثانوية لعام ٢٠٢٠

السبت 04/يناير/2020 - 05:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريم محمود
Advertisements

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، عن طرق تسديد رسوم امتحانات الشهادة الثانوية والمقرر انطلاقها في ٧ يونيو لعام ٢٠٢٠.

حيث قالت الوزارة أنه بناء علي القرار الوزاري رقم ١٩٣ لعام ٢٠١٩ يسدد الطالب رسوم الامتحانات باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وقالت الوزارة أن التسديد يتم بمنافذ فوري بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب وأيضا بمكتب هيئة البريد المصري علي مستوي الجمهورية وذلك علي الحساب رقم ٠١٣٥١١٢٠٠٠٢٨٣٨١٨.

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم دخول امتحانات الثانوية ٢٠٢٠، وأصدرت الوزارة خطاب  الذي ينص على هذه الرسوم.

ويسدد الطالب المتقدم للامتحان المرة الاولي أول الثانية ١٠٠ جنيها مقابل خدمات ومستلزمات الامتحان.

أما الطالب المتقدم للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة يسدد ١٠٠ جنيها بالإضافة إلي ٢٠٢ جنيه مصري مقابل الخدمات ومستلزمات الامتحان.

وأشار الخطاب إلى أنه في حالة استخراج رقم جلوس بدل فاقد أو تالف يتم دفع ٥٠ جنيها.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة سوف تبدأ ٧ يونيو.


ننشر رقم حساب سداد رسوم امتحان الشهادة الثانوية لعام ٢٠٢٠
ننشر رقم حساب سداد رسوم امتحان الشهادة الثانوية لعام ٢٠٢٠
Advertisements

أخبار تهمك

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 11 ساعة

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات جديدة من السعودية بشأن ليبيا

منذ ساعة و نصف

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن تقترب من الريال.. توجيه ضربة موجعة إلى برشلونة وبوجبا يخون زيدان والملكي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 12 ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحتفل بالصفقة الجديدة (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:32 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

10:08 م

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

12:17 ص

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

11:05 م

تصريحات جديدة من السعودية بشأن ليبيا

02:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status