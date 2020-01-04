أسعار الفاكهه تسجل استقراًر مع توافر المعروض منها بالأسواق

شهدت أسعار الفاكهه، اليوم السبت، استقرار في سوق جملة العبور مع ارتفاع حجم المعروض منها.

سجلت اسعار الخضروات في سوق العبور الآتي :





سعر كيلو البرتقال تراوح بين 2 إلى 4 جنيه.

سعر كيلو اليوسفي تراوح بين 3 إلى 6 جنيه.

سعر كيلو عنب الأحمر وصل إلى نحو 7 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو التفاج الأمركيي بين 17 إلى 23 جنيه.

وسعر الفراولة تراوحح بين 4 إلى 9 جنيه.

وسعر الرمان سجل 8 جنيهات في المتوسط.