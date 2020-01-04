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أسعار الفاكهه تسجل استقراًر مع توافر المعروض منها بالأسواق

السبت 04/يناير/2020 - 05:26 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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شهدت أسعار الفاكهه، اليوم السبت، استقرار في سوق جملة العبور مع ارتفاع حجم المعروض منها.

 

سجلت اسعار الخضروات في سوق العبور الآتي :


سعر كيلو البرتقال تراوح بين 2 إلى 4 جنيه.

سعر كيلو اليوسفي تراوح بين 3 إلى 6 جنيه.

سعر كيلو عنب الأحمر وصل إلى نحو 7 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو التفاج الأمركيي بين 17 إلى 23 جنيه.

وسعر الفراولة تراوحح بين 4 إلى 9 جنيه.

وسعر الرمان سجل 8 جنيهات في المتوسط.

 

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