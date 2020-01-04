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أسعار الفاكهه تسجل استقراًر مع توافر المعروض منها بالأسواق
السبت 04/يناير/2020 - 05:26 م
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الفجر الاقتصادي
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شهدت أسعار
الفاكهه، اليوم السبت، استقرار في سوق جملة العبور مع ارتفاع
حجم المعروض منها.
سجلت
اسعار الخضروات في سوق العبور الآتي :
سعر كيلو
البرتقال تراوح بين 2 إلى 4 جنيه.
سعر كيلو
اليوسفي تراوح بين 3 إلى 6 جنيه.
سعر كيلو
عنب الأحمر وصل إلى نحو 7 جنيهات.
وتراوح
سعر كيلو التفاج الأمركيي بين 17 إلى 23 جنيه.
وسعر الفراولة
تراوحح بين 4 إلى 9 جنيه.
وسعر
الرمان سجل 8 جنيهات في المتوسط.
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