موعد مباراة الاهلي ضد اف سي مصر في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





موعد مباراة الاهلي ضد اف سي مصر في الدوري المصري





الاهلي ضد اف سي مصر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره اف سي مصر مساء غدًا الأحد 5/1/2020، على " ستاد القاهرة" الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الاهلي ضد اف سي مصر في الدوري

ستُقام مباراة الاهلي ضد اف سي مصر مساء غدًا الأحد، في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد اف سي مصر في الدوري

وستُذاع مباراة الاهلي ضد اف سي مصر في الدوري حصريًا عبر قناتي "أون سبورتس إتش دي - ON SPORTS HD" و "تايم سبورتس إتش دي TIME SPORTS HD".





ومن المتوقع أن يبدأ الاهلي مباراته أمام اف سي مصر بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي قفشة - جيرالدو دا كوستا - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد أزارو.





يحتل النادي الاهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين فقط بينه وبين الوصيف، إلا أن حامل اللقب له مباراتان مؤجلتان على عكس المقاولون العرب صاحب الـ25 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل نادي اف سي مصر المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، ولكن حتى الآن لم يقدم الفريق مستوى جيدًا، ومن المتوقع أن يسعى لتقديم مباراة جيدة أمام الاهلي.

