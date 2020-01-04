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مواعيد مباريات اليوم السبت 4 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة اسبانيول ضد برشلونة بث مباشر

السبت 04/يناير/2020 - 05:18 م
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بوابة الفجر
حسن شحاته
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تنطلق الكثير من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 4 / 1 / 2020، أبرزها مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة اسبانيول ضد برشلونة في الدوري الإسباني، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ64"
أنطلقت مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي بمباراة فولهام ضد أستون فيلا، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي ضد ويجان، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مانشستر سيتي ضد بورت فايل، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ19"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإسباني بمباراة خيتافي ضد ريال مدريد، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

اسبانيول ضد برشلونة، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ16"
أنطلقت مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين بمباراة العدالة ضد الشعلة، في تمام 2:05 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "ذهاب دور الـ8"
مولودية الجزائر ضد الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ13"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري التونسي بمباراة النجم الساحلي ضد الأفريقي التونسي، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر السعودي "النهائي"
النصر ضد التعاون، تقام المباراة في تمام 7:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.
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