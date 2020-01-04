watch live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر يلا شوت حصري اليوم 04/01/2020 الدوري الاسباني NOW

يقدم يلا شوت حصري خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر اليوم السبت 04/01/2020 الدوري الإسباني، مواجهة قوية تجمع الفريقين في منافسة جديدة بالاسبوع الـ19 من لاليغا لاستعادة الانتصارات وصدارة الترتيب بعد نهاية المباراة واعلان نتيجة مباراة الريال وخيتافي .





بطاقة مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

🏆البطولة : الدوري الإسباني .

🏅الجولة : التاسعة عشر .

🏟الملعب : كولسيوم الفونسو بيريز (أرضية خيتافي).

🎤التعليق الصوتي : علي محمد علي .

📺القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

⌚الموعد : الساعة 5:00 مساءا بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : السبت ( 04-01-2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .



