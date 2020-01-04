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ارتفاع عدد الشركات المنضمة للاتحاد الأوراق المالية إلى 105 شركة

السبت 04/يناير/2020 - 05:13 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلن عوني عبد العزيز عضو اللجنة التأسيسة لاتحاد الأوراق المالية، أن عدد الشركات التى تم إنضمامها للاتحاد التى أسسته هيئة الرقابة المالية بلغ 105 شركة حتى الآن.

 

ويهدف الاتحاد إلى أن يكون أول  هيئة يجمع العاملين في مجال الأوراق المالية من شركة السمسمرة تحت مظلته لحل المشكلات التى تواجهم،  واستعراض ارائهم في تطوير أداء سوق المال.

 

 

وكانت هيئة الرقابة المالية، أعلنت قرار رقم 20 لسنة 2019  بخفض قيمة رسوم  انضمام الشركات لعضوية الاتحاد من قيمة 25 ألف جنيه إلى 10 آلالاف جنيه لتشجيع الشركات على أنضمام للاتحاد.

 

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الكلمات المفتاحية

عوني عبد العزيز عدد الشركات المنضمة لاتحاد الأوراق المالية اتحاد الأوراق المالية

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