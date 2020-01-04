فادي كريم يطلق نعمة ورضا باللهجة المصرية

وتتحدث عن الأمل وكل ما يحدث لنا هو نعمة ورضا من الله.





وهي من كلمات وألحان حامد الحرباوي و توزيع حسن سلوم أستوديو مزاج آرت للإنتاج الفني و إشراف فاطمة الطرابلسي وإخراج عبدو دربال ادارة أعمال أحمد حسن Eaglestar بمساعدة حمزة العرفاوي.





وكان قد طرح المطرب التونسي الشاب فادي كريم، أغنيته الجديدة، خطفت القلب معاك، تحت إدارة المخرج التونسي عبدو دربال، في قناته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي اليوتيوب والفيس بوك.





الأغنية من كلمات وألحان مواطنهم رضا شعير وتوزيع مختار الكبسي، ومن إنتاج شركة eagle star ، التصوير تم في القاهرة على مدار ٥ أيام، وتدور قصته عن حالة حب بين تونسي وفتاة مصرية وإنتهائها بالزواج.