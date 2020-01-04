Advertisements
Advertisements
Advertisements

فادي كريم يطلق نعمة ورضا باللهجة المصرية

السبت 04/يناير/2020 - 05:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
اطلق الفنان التونسي فادي كريم منذ قليل، أغنيته الجديدة "نعمة ورضا" وهي باللهجة المصرية، وتتحدث عن الأمل وكل ما يحدث لنا هو نعمة ورضا من الله.


وهي من كلمات وألحان حامد الحرباوي و توزيع حسن سلوم أستوديو مزاج آرت للإنتاج الفني و إشراف فاطمة الطرابلسي وإخراج عبدو دربال ادارة أعمال أحمد حسن Eaglestar بمساعدة حمزة العرفاوي.


وكان قد طرح المطرب التونسي الشاب فادي كريم، أغنيته الجديدة، خطفت القلب معاك، تحت إدارة المخرج التونسي عبدو دربال، في قناته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي اليوتيوب والفيس بوك.


الأغنية من كلمات وألحان مواطنهم رضا شعير وتوزيع مختار الكبسي، ومن إنتاج شركة eagle star ، التصوير تم في القاهرة على مدار ٥ أيام، وتدور قصته عن حالة حب بين تونسي وفتاة مصرية وإنتهائها بالزواج.
Advertisements

أخبار تهمك

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ نصف ساعة

الأرصاد: أمطار الساعات الأولى انتهت ولكن احذروا القادم

منذ حوالي 6 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ أقل من ساعتين

3 أخطاء فادحة.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة للأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

بدون تقطيع - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الريال BEIN مجانا

منذ ساعة

عاجل.. إيران تعلن استعدادها للرد على مقتل قاسم سليماني

منذ ساعتين و 20 دقيقة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ يوم

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ يوم

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين

الأهلي يفقد مدافعا جديدا أمام إف سي مصر

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:43 م

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

01:09 م

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

03:23 م

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

10:30 ص

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

08:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status