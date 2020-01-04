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هدف بنزيما Watch Live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الاسباني.. يلا شوت بي ان سبورت

السبت 04/يناير/2020 - 05:12 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني الجولة 19، ويدخل ريال مدريد مباراة خيتافي في المركز الثاني برصيد 37 نقطة في المركز الثاني خلفاً لبرشلونة المُتصدر بفارق نقطتين عن ريال مدريد ويسعى زيدان لتقليص الفارق بعد التفريط في النقاط والفوز في جميع المُباريات.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي
مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني والمباراة التي يستضيفها ملعب خيتافي الصعب، ويسعى خيتافي للوصول إلى منطقة الصعود للدوري الأوروبي والفوز على ريال مدريد يصل به للنقطة 33 في المركز الرابع مؤقتا.

بطاقة مباراة ريال مدريد وخيتافي
البطولة الدوري الاسباني
الجولة الأسبوع 19
موعد المباراة 04-01-2020
توقيت المباراة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت 3
معلق المباراة علي محمد علي
ملعب المباراة كولسيوم الفونسو بيريز

بث مباشر
بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني والجولة 19 مُقدمة لكم من يلا شوت الناقل للمباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي ومباريات الدوريات الأوروبية الكبرى وفي حالة انقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة أُخرى أو متابعة مباراة ريال مدريد وخيتافي عبر القناة الثانية بأعلى جودة:

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