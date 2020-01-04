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يلا كوره مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر اليوم السبت 4 / 1 / 2020 في الدوري الإسباني yallakora

السبت 04/يناير/2020 - 05:08 م
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بوابة الفجر
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Live| بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني.. يلا شوت مباشر
مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الجولة 19 من الدوري الاسباني، والمباراة التي يستضيفها ملعب خيتافي ولاتي يسعى فيها ريال مدريد لتحقيق الفوز وملاحقة برشلونة مُتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي تعرض للتعادل في المباراة الأخيرة ضد أتليتكو بلباو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي
بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني والمباراة التي يبدأ فيها زيدان بالتشكيل الأقرب للعام الذي كان يتواجد به والذي فاز بدوري أبطال أوروبا بوجود جاريث بيل وايسكو في التشكيل الأساسي، ويدخل ريال مدريد المباراة برصيد 37 نقطة في المركز الثاني بينما خيتافي يمتلك 30 نقطة ويسعى للوصول لمنطقة التأهل للدوري الأوروبي.

بطاقة مباراة ريال مدريد وخيتافي
البطولة الدوري الاسباني
الجولة الأسبوع 19
موعد المباراة 04-01-2020
توقيت المباراة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت 3
معلق المباراة علي محمد علي
ملعب المباراة كولسيوم الفونسو بيريز
بث مباشر
بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني والجولة 19 مُقدمة لكم من يلا شوت الناقل للمباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي ومباريات الدوريات الأوروبية الكبرى وفي حالة انقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة أُخرى أو متابعة مباراة ريال مدريد وخيتافي عبر القناة الثانية بأعلى جودة:

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