عكاشة: نعيش المرحلة الثالثة التي ذكرها الرسول "أخطر الأيام" (فيديو)

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إننا في أخطر الأيام، ونحن في المرحلة الثالثة من المراحل التي ذكرها نبي الله محمد رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "ويل للعرب من شر قد اقترب"، والتي قد بدأت في 11 سبتمبر منذ عام 2011، بالإعلان عن استهداف العرب، حيث أن المرحلة الثانية هي ثورات الخريف العربي.





وأوضح "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن جميع العرب مسلمين ومسيحيين مستهدفين وليس المسلمين فقط، والاخوة المسيحين يعلمون ذلك جيدا، والمسلمون لا يعلمون أي شيء، مؤكدًا أن ما يحدث في الأراضي العربية اليوم هو المرحلة الثالثة من مراحل استهداف العرب، معقبًا: "الحصان جالي في المزرعة وقالي هقولك حاجة يا صاحبي، قولتله قول قالي البهايم والخرفان والمعيز اللي في المزرعة كله فهم، وجالي خبر أننا الحيوانات فهمنا والبني آدمين مفهموش".



