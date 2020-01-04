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عكاشة: نعيش المرحلة الثالثة التي ذكرها الرسول "أخطر الأيام" (فيديو)

السبت 04/يناير/2020 - 05:11 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إننا في أخطر الأيام، ونحن في المرحلة الثالثة من المراحل التي ذكرها نبي الله محمد رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "ويل للعرب من شر قد اقترب"، والتي قد بدأت في 11 سبتمبر منذ عام 2011، بالإعلان عن استهداف العرب، حيث أن المرحلة الثانية هي ثورات الخريف العربي.

وأوضح "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن جميع العرب مسلمين ومسيحيين مستهدفين وليس المسلمين فقط، والاخوة المسيحين يعلمون ذلك جيدا، والمسلمون لا يعلمون أي شيء، مؤكدًا أن ما يحدث في الأراضي العربية اليوم هو المرحلة الثالثة من مراحل استهداف العرب، معقبًا: "الحصان جالي في المزرعة وقالي هقولك حاجة يا صاحبي، قولتله قول قالي البهايم والخرفان والمعيز اللي في المزرعة كله فهم، وجالي خبر أننا الحيوانات فهمنا والبني آدمين مفهموش".

وتابع "عكاشة": "الحصان قالي أنت جالك 30 ألف مرض السكر والضغط والجلطات علشان بتفهم الناس والناس رافضة تفهم"، معقبًا: "أنا بقدم رسالة لله لا أريد جزاء ولا شكورة، فذكر إن الذكرة تنفع المؤمنين، وكتر التكرار يعلم الشطار". 
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