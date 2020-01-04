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نائب محافظ السويس يتابع أعمال تدعيم المرافق والرصف والإنارة بمدن حي عتاقة (صور)

السبت 04/يناير/2020 - 05:10 م
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بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
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قام الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ بتفقد أعمال الرصف واستكمال المرافق العامة والمسطحات الخضراء والانارة العامة بمدينة الدكتور أحمد زويل للإسكان الاجتماعي بحي عتاقة أعمال الرصف والأرصفة والإنارة العامة بمدينة الحرية الجديدة بحي عتاقة. 

وأكد النائب على مديرية الاسكان والمرافق سرعة إنجاز الأعمال المتبقة من المرافق والخدمات للانتهاء من المدينة بالتنسيق مع حي عتاقة والشركة المنفذة للأعمال.

وتابع الدكتور عبد الله رمضان الجولة لمدينة التوفيق (أ) لمتابعة اعمال زرع أعمدة كهرباء للانارة العامة ورفع كفاءة واحلال وتجديد الانارة العامة بالمدينة، مشيرًا إلى أهمية الانتهاء من أعمال الإنارة العامة بمدينة التوفيق ومنطقة عرب المعمل بحي عتاقة خلال شهر فبراير 2020.

كما تفقد النائب بعض المناطق لمتابعة النظافة العامة، منها منطقة حوض الدرس، مؤكدًا على تكثيف أعمال النظافة بعدد من الشوارع على مستوى الأحياء، ومشددًا على أعمال الكنس ورفع القمامة من الشوارع أولا بأولا.

كما يتم حاليًا توصيل كابلات والأعمدة لتدعيم الإنارة العامة بطريق المحروسة مرورًا بالفرز حتى مركز شباب المدينة تمهيدًا لأعمال الرصف بناء على تكليفات محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر.

رافق نائب المحافظ في جولته كلا من وليد شوقي رئيس حي عتاقة والمهندس عبدالصمد أحمد مدير عام مديرية الإسكان والمهندس محمود ابراهيم ممثل مديرية الطرق والنقل وممثلي الشعبة الهندسية وأشرف سليمان مساعد رئيس حي عتاقة وإدارات الهندسية والتنظيم والاشغالات والكهرباء بحي عتاقة.

نائب محافظ السويس يتابع أعمال تدعيم المرافق والرصف والإنارة بمدن حي عتاقة (صور)
نائب محافظ السويس يتابع أعمال تدعيم المرافق والرصف والإنارة بمدن حي عتاقة (صور)
نائب محافظ السويس يتابع أعمال تدعيم المرافق والرصف والإنارة بمدن حي عتاقة (صور)
نائب محافظ السويس يتابع أعمال تدعيم المرافق والرصف والإنارة بمدن حي عتاقة (صور)
نائب محافظ السويس يتابع أعمال تدعيم المرافق والرصف والإنارة بمدن حي عتاقة (صور)
نائب محافظ السويس يتابع أعمال تدعيم المرافق والرصف والإنارة بمدن حي عتاقة (صور)
نائب محافظ السويس يتابع أعمال تدعيم المرافق والرصف والإنارة بمدن حي عتاقة (صور)
نائب محافظ السويس يتابع أعمال تدعيم المرافق والرصف والإنارة بمدن حي عتاقة (صور)
نائب محافظ السويس يتابع أعمال تدعيم المرافق والرصف والإنارة بمدن حي عتاقة (صور)
نائب محافظ السويس يتابع أعمال تدعيم المرافق والرصف والإنارة بمدن حي عتاقة (صور)
نائب محافظ السويس يتابع أعمال تدعيم المرافق والرصف والإنارة بمدن حي عتاقة (صور)
نائب محافظ السويس يتابع أعمال تدعيم المرافق والرصف والإنارة بمدن حي عتاقة (صور)
نائب محافظ السويس يتابع أعمال تدعيم المرافق والرصف والإنارة بمدن حي عتاقة (صور)
نائب محافظ السويس يتابع أعمال تدعيم المرافق والرصف والإنارة بمدن حي عتاقة (صور)
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