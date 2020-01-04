أهل "فتاة السلام": لا توجد شبهة جنائية في واقعة السقوط والوفاة

صرحت نيابة السلام، بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها عند سقوطها من الطابق السادس لعقار سكني بمساكن أطلس بمدينة السلام، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.





وكلفت النيابة العامة، المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.





واستمعت النيابة لأقوال أهل المتوفاة الذين أكدوا أنه في أثناء قيام ابنتهم بتنظيف سطح العقار اختل توازنها وسقطت على الأرض لتلقى مصرعها في الحال، ولم يتهموا أحدا.



