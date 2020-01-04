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تشريح جثة عامل قتل على يد صاحب مصنع في المرج

السبت 04/يناير/2020 - 05:09 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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طالبت النيابة العامة، الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة عامل قتل على يد صاحب مصنع وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف علي ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك. 

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة المرج إخطارا من أحد المستشفيات بوصول عامل، مصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن، جثة هامدة إلى المستشفى، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليه كان يعمل بأحد المصانع، ولدية خلافات مالية مع صاحب المصنع بسبب مستحقات قديمة، ويوم الواقعة حضر المتهم إلى مسكن المجنى عليه وتعدى عليه بمطواة ولفظ أنفاسه الأخيرة، تم ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

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