Advertisements
Advertisements
Advertisements

حزب الغد يعلن مساندة الجيش الوطني الليبي.. ويطالب بفك الحصار عن تسليحه

السبت 04/يناير/2020 - 05:05 م
Advertisements
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
تصوير: محمد فتحي
Advertisements
أعلن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وقوف الحزب مع الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، في قراره بالتعامل مع تطورات الملف الليبي، باعتبار أن أمن ليبيا يعد أمن مصر الحدودي والداخلي.

وقال "موسى" خلال مؤتمر عقده اليوم، بمقر حزب الغد، إن كل ذلك محاولات تركية للتخطيط والاعتداء على الأمن القومي العربي، والذي يبدأ بالاعتداء على الأمن القومي الليبي ثم المصري، مؤكدًا أن تجاهل أردوغان للشرعية الدولية، هو تعدٍ سافر على أمن واستقرار الدول، وهو أمر غير مقبول للعالم كله.

وأضاف أن قرار البرلمان التركي بشأن الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، تجني سافر وصريح على سلامة وأمن الدول، ومن غير المقبول أن يتم السكوت على ما تفعله حكومة فايز السراج، والتي لا تمتلك أي شرعية لإبرام أي اتفاق من الأساس، مما ورط البلاد في معركة حتمًا ستدفع ثمنها باهظًا.

وتابع: "سنتصدى بكل ما أوتينا من قوة للهجمة الأردوغانية الخبيثة على استقرار المنطقة وأمنها القومي، ونرفض أن تتحول إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية، ونرفض أيضًا أي تدخل خارجي، أو وجود لأي نفوذ تركي على أراضي الدولة الشقيقة، بدعم من قطر".

وأشار إلى أن حكومة فايز السراج لا تملك الشرعية حتى تبرم اتفاقيات مع دول أخرى، ومن ثم قرار البرلمان التركي لا أساس ولا شرعية له هو الآخر، وورط بلاده في معركة حتما ستدفع ثمنها باهظا.

وأعلن "موسى" مساندة الجيش الوطني الليبي، ودعم بنائه، مطالبًا المجتمع الدولي بفك الحصار عن تسليحه، وضرورة نزع السلاح من الجميع، واقتصار ذلك على القوات المسلحة الليبية.

وناشد موسى مصطفى موسى، كل القوى الدولية المعنية باستقرار الوضع في الشقيقة ليبيا، باتخاذ مواقف جادة تصب في دعم هذا الاستقرار، واستعادة الدولة الوطنية في ليبيا والتصدى الكامل لمخططات المحور الإيرانى التركي القطري، للسيطرة على دول المنطقة وتقاسم مناطق النفوذ بينهم على أرض المنطقة العربية.
Advertisements

أخبار تهمك

3 أخطاء فادحة.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

عاجل.. إيران تعلن استعدادها للرد على مقتل قاسم سليماني

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ يوم

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفقد مدافعا جديدا أمام إف سي مصر

منذ حوالي 6 ساعات

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ يوم

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة سارة للأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

بدون تقطيع - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الريال BEIN مجانا

منذ ساعة

الأرصاد: أمطار الساعات الأولى انتهت ولكن احذروا القادم

منذ حوالي 6 ساعات

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ 34 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:43 م

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

01:09 م

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

03:23 م

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

10:30 ص

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

08:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status