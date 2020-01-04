مرتضى منصور: كنت ابنا بارا.. وهذا موقفي من الترشح نقيبا للمحامين (فيديو)

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، إنه عقب تخرجه من كليه حقوق عين شمس عام 1974، عمل بمحافظة الإسماعيلية وتزوج بها ثم انتقل للعمل بمحافظة الإسكندرية وكيل أول نيابة غرب، وكان هناك قضية قتل من مرسى مطروح تابعة لنيابة غرب، وفي أول مرافعة له ممثلًا للنيابة، "القاضي أخدني في غرفة المداولة وقال لي أنت فاشل، إزاي قدام المحكمة تتطلب بإعدام المتهم دون أدلة ودون دراسة القضية"، أنه بعد هذا الموقف ذهب وقرأ جميع المراجع القانونية، وأحكام النقض وقانون العقوبات.





وتوجه "منصور"، خلال حواره مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، بالشكر للمحامين بجميع نقابات مصر؛ لمطالبتهم له بالترشح نقيبًا للمحامين، مشددًا على أنه يحرص على إنهاء أي مشكلة تواجه أي محامي، وجميعهم يعلموا الدور الذي يقوم به، وكيف يتحدث عنهم في مجلس النواب، منوهًا بأنه منشغل بعمله بمجلس النواب ونادي الزمالك ومكتب المحاماة، وليس لديه وقت ولكنه خادم لجميع المحامين.



