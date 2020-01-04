Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصدر أمني لـ "الفجر": فتاتين فيديو التحرش ينفيان تعرضهن لأي مضايقات

السبت 04/يناير/2020 - 04:57 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
Advertisements
أكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية أن الفتاتان الذين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تعرضها للتحرش في احد شوارع الزقازيق، نفوا تعرضهما لأي مضايقات.

وأوضح المصدر لـ "الفجر" أن الفتاتين أكدتا عدم تعرضهما للتحرش خلال محضر رسمي في قسم شرطة ثاني الزقازيق، حيث نفيتا، في محضر رسمي، مضيفا انه، سيتم صرف الـ 4 شباب، الذين تم ضبطهم بشأن الفيديو المزعوم.

وباشرت نيابة قسم ثانى الزقازيق، التحقيق مع 4 طلاب متهمين بالتحرش لفظيا بفتاتين أثناء سيرهما بأحد الشوارع بدائرة القسم، ليلة رأس السنة.

تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارًا من العميد عمرو عبدالرؤوف مدير مباحث المديرية يفيد القبض على 4 طلاب لاتهمامهما بالتحرش بفتاتين في أحد الشوارع.

وأضافت التحريات والتحقيقات، أن بداية الواقعة كانت بتداول مقطع فيديو بموقعي التواصل الإجتماعى (فيس بوك - يوتيوب)، يظهر به فتاتان تسيران بأحد الشوارع ويسير خلفهما مجموعة من الشباب والصبية، ولم يظهر بالفيديو أي تحرش بالفتاتين، بالفحص تبين أن هذا الفيديو ترجع أحداثه لليلة رأس السنة، بأحد شوارع دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

وبسؤال الفتاتين أفادتا بعدم حدوث أى وقائع تحرش فعلى أو لفظى لهما وأن سبب تجمع الشباب مرور أحد مواكب الأفراح حال سيرهما بالشارع، وتم تحديد وضبط "4" من الشباب الذين ظهروا بالفيديو وهم 4 طلبة وبمواجهتهم أقروا بمضمون ما جاء بالفيديو، وأنهم المعنيين به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر راس السنه اخبار

أخبار تهمك

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ يوم

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ نصف ساعة

3 أخطاء فادحة.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 9 ساعات

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 22 ساعة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

بدون تقطيع - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الريال BEIN مجانا

منذ ساعة

الأهلي يفقد مدافعا جديدا أمام إف سي مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد: أمطار الساعات الأولى انتهت ولكن احذروا القادم

منذ حوالي 6 ساعات

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. إيران تعلن استعدادها للرد على مقتل قاسم سليماني

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة سارة للأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ أقل من ساعتين

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

موضوعات متعلقة

علقة موت لشاب تحرش بفتاة في فيصل (فيديو)

"الأطفال يتصدرون المشهد".. تعرف على أبرز وقائع التحرش في عيد الأضحى

شهود عيان يكشفون تفاصيل جديد بشأن واقعة التحرش بفتاة المنصورة

القصة الكاملة لواقعة التحرش بـ"فتاة المنصورة".. الفتاة: صاحب محل طردني.. والمتهمون: ساعة شيطان

مدير المباحث الجنائية بالشرقية يكشف لـ "الفجر" حقيقة فيديو التحرش بفتاتين بالزقايق

التحقيق مع 4 طلاب على خلفية مقطع التحرش بالشرقية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:43 م

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

01:09 م

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

03:23 م

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

10:30 ص

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

08:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status