مصدر أمني لـ "الفجر": فتاتين فيديو التحرش ينفيان تعرضهن لأي مضايقات

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية أن الفتاتان الذين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تعرضها للتحرش في احد شوارع الزقازيق، نفوا تعرضهما لأي مضايقات.



وأوضح المصدر لـ "الفجر" أن الفتاتين أكدتا عدم تعرضهما للتحرش خلال محضر رسمي في قسم شرطة ثاني الزقازيق، حيث نفيتا، في محضر رسمي، مضيفا انه، سيتم صرف الـ 4 شباب، الذين تم ضبطهم بشأن الفيديو المزعوم.



وباشرت نيابة قسم ثانى الزقازيق، التحقيق مع 4 طلاب متهمين بالتحرش لفظيا بفتاتين أثناء سيرهما بأحد الشوارع بدائرة القسم، ليلة رأس السنة.



تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارًا من العميد عمرو عبدالرؤوف مدير مباحث المديرية يفيد القبض على 4 طلاب لاتهمامهما بالتحرش بفتاتين في أحد الشوارع.



وأضافت التحريات والتحقيقات، أن بداية الواقعة كانت بتداول مقطع فيديو بموقعي التواصل الإجتماعى (فيس بوك - يوتيوب)، يظهر به فتاتان تسيران بأحد الشوارع ويسير خلفهما مجموعة من الشباب والصبية، ولم يظهر بالفيديو أي تحرش بالفتاتين، بالفحص تبين أن هذا الفيديو ترجع أحداثه لليلة رأس السنة، بأحد شوارع دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.



وبسؤال الفتاتين أفادتا بعدم حدوث أى وقائع تحرش فعلى أو لفظى لهما وأن سبب تجمع الشباب مرور أحد مواكب الأفراح حال سيرهما بالشارع، وتم تحديد وضبط "4" من الشباب الذين ظهروا بالفيديو وهم 4 طلبة وبمواجهتهم أقروا بمضمون ما جاء بالفيديو، وأنهم المعنيين به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

