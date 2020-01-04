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اعمل حسابك.. تحويلات مرورية في مصر الجديدة (تعرف عليها)

السبت 04/يناير/2020 - 04:56 م
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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أجرت الإدارة العامة للمرور القاهرة، عددا من التحويلات المرورية بنطاق المحافظة للقيام ببعض الأعمال التطوير والإنشاءات على مدار الأيام الماضية.

وجاء أبرزها: تعيين خدمات مرورية أثناء تنفيذ نظام الاتجاه الواحد بشوارع (الثورة – حسين كمال – الحرية – عمر بن الخطاب) بمنطقة مصر الجديدة وذلك ضمن المشروع الخاص بتطوير منطقة مصر الجديدة.

وتضمنت التحويلات: القادم من مناطق الكوربة ويرغب فى الوصول لمناطق مصر الجديدة يسلك نفق الثورة واستكمال السير بمحور الثورة (نظام الاتجاه الواحد بداية من تقاطعه من شارع المرغنى وحتى تقاطعه من شارع حسين كمال) فيسارًا شارع حسين كمال وامتداد شارع أبوبكر الصديق فمناطق مصر الجديدة.

القادم من طريق القاهرة السويس ويرغب فى الوصول لمناطق الكوربة يسلك يمينًا شارع حسين كمال فامتداده شارع أبو بكر الصديق فيسارًا امتداد شارع الميرغنى فكوبرى السبع عمارات فشارع الميرغنى فمسطح كوبرى الميرغنى فيمنيًا شارع الثورة فنفق الثورة واستكمال خط السير.

والقادم من شارع حسين كمال ويرغب بالوصول لمناطق عمر بن الخطاب وشارع الثورة يسلك يسارًا شارع الحرية فيسارًا شارع عمر بن الخطاب فيسارًا شارع الثورة.

أما القادم من شارع الحرية ويرغب بالوصول لمناطق مصر الجديدة يسارًا شارع عمر بن الخطاب فيسارًا شارع المفتشين فيسارًا شارع حسين كمال فامتداده شارع أبو بكر الصديق فمناطق مصر الجديدة.

والقادم من شارع عمر بن الخطاب ويرغب بالوصول لمناطق مصر الجديدة يسلك يسارًا شارع الثورة فيسارًا شارع حسين كمال فامتداد شارع أبو بكر الصديق فمناطق مصر الجديدة.

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الكلمات المفتاحية

مصر الجديدة حسين كمال التحويلات المرورية الإدارة العامة للمرور القاهرة

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