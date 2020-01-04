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إطلالة شتوية أنيقة.. جميلة عوض تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها

السبت 04/يناير/2020 - 05:17 م
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جميلة عوض
جميلة عوض
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة جميلة عوض، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

‏ونشرت الفنانة الشابة، مجموعة صور لها في أحدث إطلالتها الجديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .

,ظهرت جميلة عوض، في الصور، مرتدية بلوزة أزرق فاتح ذات أكمام طويلة، ونسقت معه بنطلون جينز أسود، وانتعلت بوت أسود فوق الرقبة، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة ومختلفة وتركته ينسدل على كتفيها ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، وظهرت فى شكل أنيق ولائق.

فيلم "بنات ثانوي"

يذكر أن شاركت الفنانة جميلة عوض في بطولة هذا الفيلم،وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، جميلة عوض،محمد الشرنوبي، محمد مهران، مي الغيطي، هنادي مهنا .


فيلم "الضيف"، هو آخر أعمال جميلة عوض السينمائية، وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حول شاب ينزل ضيفًا على العشاء، لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني، بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى، لكن الدكتور يعيش اسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه، بسبب تهديدات تلاحقه بسبب آرائه الجريئة، ويتحول العشاء إلى نقاش مثير بين الضيف واﻷب، إخراج هادي الباجوري، وتأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج آي بروداكشنز، ومن بطولة خالد الصاوي، وأحمد مالك، وشيرين رضا، وجميلة عوض، يسلط الفيلم الضوء على قضية الحجاب، وحقيقة وجوبه وحرية المرأة في ارتدائه .
إطلالة شتوية أنيقة.. جميلة عوض تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها
إطلالة شتوية أنيقة.. جميلة عوض تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها
إطلالة شتوية أنيقة.. جميلة عوض تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها
إطلالة شتوية أنيقة.. جميلة عوض تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها
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