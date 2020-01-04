رد فعل العالم على مقتل الولايات المتحدة قاسم سليماني في العراق

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حثت المتحدثة باسم المستشارة أنجيلا ميركل، أولريك ديمر على ضبط النفس ووقف التصعيد.



وقالت ديمر "نحن في مرحلة تصعيد خطيرة. ومن المهم الآن من خلال الحكمة وضبط النفس الإسهام في وقف التصعيد"، وأضافت "نحن نستخدم قنواتنا الدبلوماسية لإيران والدول الأخرى في المنطقة".



وقالت أيضًا "منذ هذا الصباح كنا على اتصال وثيق مع شركائنا البريطانيين والفرنسيين ومع الدول الأوروبية الأخرى حول أفضل السبل لتهدئة الوضع".



المملكة المتحدة

حث وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية دومينيك راب جميع الأطراف على وقف التصعيد.



وأعلن راب في بيان "لقد أدركنا دائمًا التهديد العدواني الذي تشكله قوة القدس الإيرانية بقيادة قاسم سليماني. بعد وفاته، ونحث جميع الأطراف على وقف التصعيد. والصراع الإضافي ليس من مصلحتنا".



فرنسا

صرح وزير الخارجية الفرنسي للشؤون الأوروبية أميلي دي مونتشالين لإذاعة RTL بأن أولوية فرنسا هي تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وقال "ما يحدث هو ما نخشاه، والأولوية هي تحقيق الاستقرار في المنطقة".





دعا الزعماء الدوليون إلى ضبط النفس ووقف التصعيد في أعقاب اغتيال قائد الجيش الإيراني، الذي أمر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حيث حذر حلفاء إيران من أن القتل قد يؤدي إلى الصراع.وقُتل قاسم سليماني، قائد قوة الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس، في غارة جوية أمريكية قبل فجر يوم الجمعة، في مطار بغداد الدولي.وقُتل ما لا يقل عن ستة آخرين، بمن فيهم قائد الميليشيا العراقية أبو مهدي المهندس، مستشار سليماني، وجاءت أعمال القتل البارزة وسط تصاعد حاد في التوترات بين إيران والولايات المتحدة.وكان رد فعل الزعماء الإقليميين والعالميين إلى حد كبير ينذرون بالقلق، من أن اغتيال الولايات المتحدة لسليماني قد يؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة وربما يؤدي إلى الحرب.في أعقاب الهجوم، حذر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الولايات المتحدة من "الانتقام القاسي".وأجابجواد ظريف، رده قائلًا: إن "عمل الإرهاب الدولي الذي قامت به الولايات المتحدة واستهداف واغتيال الجنرال سليماني، القوة الأكثر فاعلية التي تقاتل داعش، والنصرة، والقاعدة وآخرون، أمر خطير للغاية" وتصعيد أحمق، مضيفاً "تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية جميع عواقب المغامرة المارقة."أدان رئيس الوزراء العراقي المؤقت عادل عبد المهدي الهجوم، واصفًا إياه بأنه "عدوان" على العراق من شأنه "إشعال حرب مدمرة".وقال عبد المهدي في بيان "اغتيال قائد عسكري عراقي هو عدوان على العراق كدولة وحكومة وشعب"، وأضاف "تنفيذ عمليات التصفية الجسدية ضد شخصيات عراقية بارزة أو من دولة شقيقة على الأراضي العراقية، ويعد انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وتصعيدًا خطيرًا يؤدي إلى حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم".وأوضح أن الهجوم كان أيضًا "انتهاكًا صارخًا للشروط التي تسمح بوجود القوات الأمريكية" على الأراضي العراقية.اتهمت الحكومة السورية، واشنطن بمحاولة تأجيج الصراع في الشرق الأوسط، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله: إن "سوريا على يقين من أن هذا العدوان الأمريكي الجبان سيعزز فقط التصميم على السير في طريق قادة شهداء المقاومة".ووصف المسؤول عمليات القتل بأنها "تصعيد خطير للوضع" في المنطقة واتهم الولايات المتحدة باللجوء إلى "أساليب العصابات الإجرامية".أعلنت وزارة الخارجية التركية أن اغتيال سليماني سيزيد من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة.وصرحت الوزارة في بيان مكتوب أنها تشعر بقلق عميق من التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن تحويل العراق إلى ساحة للصراع سيضر بالسلام والاستقرار في المنطقة.وقالت الوزارة "تركيا كانت دائما ضد التدخلات والاغتيالات والصراعات الطائفية في المنطقة".حذرت موسكو من أن اغتيال سليماني سيزيد التوتر في الشرق الأوسط.ونقلت وكالات أنباء ريا نوفوستي وتاس عن وزارة الخارجية قولها "قتل سليماني، كان خطوة مغامره ستزيد التوترات في جميع أنحاء المنطقة"، وأضافت "لقد خدم سليماني قضية حماية المصالح الوطنية الإيرانية بإخلاص. نعرب عن خالص تعازينا للشعب الإيراني".أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يشعر بقلق عميق إزاء الارتفاع الأخير في التوترات في الشرق الأوسط.وقال فرحان حق: "لقد دعا الأمين العام باستمرار إلى وقف التصعيد في الخليج". مضيفًا "هذه هي اللحظة التي يتعين على القادة فيها ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. لا يمكن للعالم أن يتحمل حربًا أخرى في الخليج".ناشدت الصين ضبط النفس من جميع الجهات "خاصة الولايات المتحدة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جينج شوانغ في مؤتمر صحفي يومي "نحث الاطراف المعنية وخاصة الولايات المتحدة على التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التوترات المتصاعدة".صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة لها الحق في الدفاع عن نفسها بقتل سليماني.وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه يوم الجمعة "مثلما تتمتع إسرائيل بحق الدفاع عن النفس، فإن للولايات المتحدة نفس الحقوق بالضبط".وأضاف "قاسم سليماني مسؤول عن مقتل مواطنين أمريكيين والعديد من الأبرياء الآخرين، ولقد كان يخطط لمزيد من الهجمات".دعا السيد حسن نصر الله، زعيم حزب الله، إلى الانتقام لموت سليماني.وقال حسن نصر الله في بيان "إن فرض العقوبة المناسبة على هؤلاء القتلة الإجراميين سيكون مسؤولية ومهمة جميع مقاتلي المقاومة في جميع أنحاء العالم"، وأضاف، "نحن الذين بقينا إلى جانبه سوف نتبع خطاه وسنسعى ليلا ونهارا لتحقيق أهدافه".أصدرت حماس، المجموعة الفلسطينية التي تدير قطاع غزة المحاصر، بيانًا قائلًا: "كان سليماني أحد كبار مسؤولي الجيش الإيراني الذين لعبوا دورًا مهمًا في دعم المقاومة الفلسطينية".وقالت "ندين هذه الجرائم الأمريكية المستمرة التي تزرع التوترات في المنطقة في خدمة العدو الإسرائيلي."وقدمت جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تعازيها للشعب العراقي على وفاة أبو مهدي المهندس، واصفا إياه بأنه أحد رموز التحرر العراقي من الاحتلال الأمريكي.وقال بيان للجهاد "هذا العراق الذي سيظل دائمًا معصرًا عن الهيمنة والسيطرة الأمريكية، سيبقى دائما عربيا بمقاتليه وأكبر من الاحتلال".قال حلف الناتو العسكري إنه يراقب الوضع في العراق عن كثب مع مراقبة سلامة مهمته التدريبية هناك.وقال المتحدث ديلان وايت لوكالة فرانس برس ان "الناتو يراقب الوضع في المنطقة عن كثب. وما زلنا على اتصال وثيق ومنتظم بالسلطات الاميركية".وأضاف "بناءً على طلب الحكومة العراقية، تساعد مهمة تدريب الناتو في البلاد على تقوية القوات العراقية ومنع عودة داعش".