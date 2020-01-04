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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال بث مباشر

السبت 04/يناير/2020 - 03:34 م
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بوابة الفجر
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نتابع معكم متابعينا موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي، اليوم الرابع من شهر يناير 2020، والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، حيث يسعى ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد سبعة وثلاثون نقطة أن يقتلع الفوز من نادي خيتافي صاحب المركز السادس برصيد ثلاثين نقطة.

يبحث الكثير من عشاقي الدوري الإسباني عن موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي التي ستنطلق اليوم ،حيث نقدم لكم أيضاً القنوات الناقلة للمباراة من خلال هذا التقرير الرياضي.


 
مباراة ريال مدريد وخيتافي، تعتبر من المباريات الهامة لكلا الفريقين حيث يحاول ريال مدريد اختطاف الثلاث نقاط على حساب خيتافي ليلحق بمنافسة الشرس، برشلونة متصدر الدوري برصيد تسعة وثلاثون نقطة.

 

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم في الدوري الاسباني

مباراة ريال مدريد ضد خيتافي
يحاول نادي خيتافي، أن يثبت نفسه أمام نظيرة ريال مدريد ،حيث عرف أن خيتافي من الأندية التي تكافح من أجل الصعود والمنافسة، على بطولة الدوري وبات ذلك واضحا من بطولة الدوري الإسباني، خلال العام الماضي ليكون اليوم في المركز رقم 6 في الليجا.

يقود فريق ريال مدريد النجم الفرنسي زين الدين زيدان، والذي يسعى دائما على تطوير ودعم فريقه بعناصر جديدة لتحقيق لقب الدوري الإسباني عام 2020، ويأتي على رأس الصفقات اللاعب بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

موعد مباراة خيتافي وريال مدريد
من المقرر أن يستضيف ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز مباراة خيتافي ضد ريال مدريد، السبت الموافق 4/1/2020

الساعة 5:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية
الساعة 6:00 بتوقيت السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي
تقوم قناة بي إن سبورت Bein Sports 3 بإذاعة مباراة ريال مدريد وخيتافي عبر ترددها على النايل سات

تردد قناة بي إن سبورت Bein Sports 3 الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي
القمر التردد الترميز الجودة
النايل سات 12265 (H) 27500 – 2/3 اتش دي
سهيل سات 11547 (V) 27500 – 2/3 اتش دي
الجدير بالذكر أن يلتقي نادي برشلونة مع نادي اسبانيول خلال الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني السبت 4 يناير 2020 في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 11 بتوقيت السعودية.


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