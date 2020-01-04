التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام خيتافي.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر رابط مباشر الآن





أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة خيتافي بعد قليل.ويواجه ريال مدريد مضيفه خيتافي بعد قليل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".ويسعى الفريق الملكي لاستعادة نغمة الانتصارات بعدما تعادل في أخر ٣ جولات بالليجا أمام فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو.وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من :-حراسة المرمى : كورتواخط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - فاران - مينديخط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - إيسكوخط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيمة.