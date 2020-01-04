Advertisements العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF السبت 04/يناير/2020 - 03:48 م Advertisements الفجر Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا Advertisements الكلمات المفتاحية عدد الفجر عادل حمودة جريدة الفجر الورقية جريدة الفجر الاسبوعية تصفح عدد الفجر العدد الورقي العدد الاسبوعي PDF أخبار تهمك صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج منذ حوالي 7 ساعات أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق منذ حوالي 6 ساعات موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر منذ حوالي 21 ساعة عاجل.. إيران تعلن استعدادها للرد على مقتل قاسم سليماني منذ أقل من ساعة الأرصاد: أمطار الساعات الأولى انتهت ولكن احذروا القادم منذ حوالي 5 ساعات كهربا مهدد بالإيقاف 4 شهور منذ حوالي 6 ساعات مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين منذ يومين مفاجأة سارة للأهلي بشأن كهربا منذ حوالي 7 ساعات 3 أخطاء فادحة.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان منذ حوالي 4 ساعات فضيحة مدريدية.. بيريز يتحرك لضياع الصفقة الكبرى على برشلونة منذ ساعتين و 42 دقيقة الأهلي يفقد مدافعا جديدا أمام إف سي مصر منذ حوالي 4 ساعات بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي منذ ساعة الا ربع من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟ منذ يوم مارسيلو يحفظ خيانة ريال مدريد منذ ساعة و 19 دقيقة فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر منذ حوالي 23 ساعة تصريح هام من الجيش الإيراني بشأن الرد العسكري على مقتل سليماني منذ حوالي 5 ساعات موضوعات متعلقة تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF