محمد كشك: لويس برايل أعطى للمكفوفين طوق النجاة



وأشار "كشك"، خلال برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، اليوم السبت، إلى أن طريقة برايل طبقت في بريطانيا قبل فرنسا، معلقا: "لا كرامة لنبي في وطنه"، مؤكدا أن ما قدمه برايل للمكفوفين على مستوى العالم يستحق الإشادة والتقدير.



وأضاف أن برايل هو أول من وضع المكفوفين على طريق القراءة الصحيحة، وأعطى للمكفوفين طوق النجاة، وضوء الحياة، وبسمة الأمل، متابعا: "الكفيف من حقه يقرأ، ويطلع، ويتعلم".



قال محمد كشك، إنه تم اختيار 4 يناير كيوم عالمي للكفيف لولادة لويس برايل به، وهو فرنسي الجنسية ومخترع طريقة برايل للقراءة، لافتا إلى أنه فقد النظر منذ طفولته، بعد تعرضه لحادث، مشيدا بدور والده في مساعدته لتخطي الحادث، وتنمية حاسة اللمس لديه.