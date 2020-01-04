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كاتب صحفي: مصر وجهت ضربة قاسمة للمشروع التركي بالمنطقة

السبت 04/يناير/2020 - 03:47 م
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عماد حسين
عماد حسين
رقية جمال
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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن المنطقة العربية الآن، بها أكثر من مشروع حاليًا يتماسون.

وأضاف أن على رأس تلك المشاريع، المشروع الإسرائيلي الدائم، والمشروع التركي الذي ظهر فجأة، والذي يعتقد أنه بإمكانه قيادة الأمة العربية عبر السنة، تحت لافتة الخلافة العثمانية أو الإخوان، والمشروع الإيراني الفارسي الذي يرى نفسه الأحق عبر الطائفة الشيعية، إلى جانب المشاريع الأوروبية، بينما المشروع العربي في أضعف حالاته لانشغال العرب بمشاكلهم الداخلية.

وأوضح "حسين"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم السبت، أن عدم استقرار الأوضاع في ليبيا يمثل خطورة على الأمن، وأن المشروع التركي تعرض لضربة قاسمة عقب نجاح ثورة 30 يونيو، بينما المشروع الإيراني تعرض لضربة بخروج الشيعة أنفسهم في تظاهرات في لبنان والعراق وحرقهم لصور المرشد، في رسالة للتأكيد على توقفهم عن تصديق اللافتة الدينية.

وتابع، أن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، يرى أن الآن، هو الوقت المناسب لسرقة ثروات ليبيا، وأنه طالما مصر قوية، ستسقط جميه هذه المشروعات، ومصر ستظل قوية بأن يكون هناك توافق حقيقي واستقرار داخلي، وقوة المجتمع ومناعته.
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