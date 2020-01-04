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"يونس" موهبة فنية متألقة بمهرجان المسرح العربي الـ 36
السبت 04/يناير/2020 - 03:43 م
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الفجر الفني
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نظمت أكاديمية الفنون، بمسرح علي فهمي، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، رائعة العرض المسرحي "الأدهم"، ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي " زكي طليمات" في دورته الـ 36.
العرض من إخراج منار شملول ، و شهد بروز عدد من الوجوه الشابه التي لفتت انتباه الجميع، منها الفنان والموسيقي الشاب أحمد شلبي المشهور بـ "يونس"، الذي قام بدور الراوي خلال أحداث المسرحية.
جدير بالذكر أن المهرجان يتيح لطلاب المعهد التعبير عن أنفسهم و إلقاء الضوء علي مواهبهم الفنية في التمثيل والغناء والتلحين والتوزيع الموسيقي، و يعتبر أحد مسارات الحراك الفني في مجال المسرح.
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