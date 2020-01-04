"يونس" موهبة فنية متألقة بمهرجان المسرح العربي الـ 36

نظمت أكاديمية الفنون، بمسرح علي فهمي، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، رائعة العرض المسرحي "الأدهم"، ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي " زكي طليمات" في دورته الـ 36.





العرض من إخراج منار شملول ، و شهد بروز عدد من الوجوه الشابه التي لفتت انتباه الجميع، منها الفنان والموسيقي الشاب أحمد شلبي المشهور بـ "يونس"، الذي قام بدور الراوي خلال أحداث المسرحية.







