انتهاء أعمال حدادة 50% من الأعمدة الخرسانية للقطار الكهربائي

أكدت مصادر من موقع العمل بمشروع القطار الكهربائى «السلام- العاصمة الإدارية» أنه تم الانتهاء من أعمال حدادة ١٣ عامودا خرسانيا من أصل ٣٠ ستحمل القطار، ويمتد المشروع بطول 67.846 كم ويشمل 61 كم سطحى و6.1 كم تنفذ على كوبرى علوى، و0.665 كم أنفاق، متضمنًا 11 محطة، وسيتم ربطه مع شبكة مترو الأنفاق من محطة عدلى منصور، ومن المقرر الانتهاء منه خلال العام القادم.



