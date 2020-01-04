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انتهاء أعمال حدادة 50% من الأعمدة الخرسانية للقطار الكهربائي
السبت 04/يناير/2020 - 03:44 م
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العدد الورقي - محمد أكرم دياب
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أكدت مصادر من موقع العمل بمشروع القطار الكهربائى «السلام- العاصمة الإدارية» أنه تم الانتهاء من أعمال حدادة ١٣ عامودا خرسانيا من أصل ٣٠ ستحمل القطار، ويمتد المشروع بطول 67.846 كم ويشمل 61 كم سطحى و6.1 كم تنفذ على كوبرى علوى، و0.665 كم أنفاق، متضمنًا 11 محطة، وسيتم ربطه مع شبكة مترو الأنفاق من محطة عدلى منصور، ومن المقرر الانتهاء منه خلال العام القادم.
يمر القطار خلال مساره على مدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية وينتهى بمدينة العاشر من رمضان، ويمثل هذا المسار المرحلة الأولى، فيما تشمل المرحلة الثانية مد القطار من العاشر حتى مدينة بلبيس بالشرقية.
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