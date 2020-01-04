برلماني ليبي عن أردوغان: تاجر سلاح يسعى لتحقيق مكاسب لحزبه

هاجم عضو مجلس النواب الليبي صالح أفحيمة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفًا إياه بأنه "مجرد تاجر سلاح"، وأنه يسعى لتحقيق مكاسب لبلاده وحزبه، بتدخله في ليبيا.

وكشف صالح أفحيمة، عجز القوات التركية عن الوصول إلى المطارات والموانئ الليبية، مشيراً إلى أنها خطوة غير محسوبة العواقب على تركيا.

وقال: "معركة الجيش الوطني في طرابلس، اقتربت من تحقيق أهدافها، مع تقدم وحداته نحو قلب العاصمة، وفق ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف أن المعركة في ليبيا اليوم، لم تعد معركة الجيش وحده، بل معركة الشعب الليبي كله، وأن كل الإمكانيات سيُدفع بها خلف القوات المسلحة الليبية.