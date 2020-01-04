عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر



وأشار عبد الحفيظ إلى أن انضمام كهربا للقائمة يأتي تمهيدا للدخول في الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر حال إنهاء إجراءات قيده قبل المباراة بوقت كاف.



ويستعد الأهلي لمواجهة نادي إف سي مصر في السابعة والنصف مساء غدا الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب خط الوسط المنضم للأهلي في انتقالات يناير الحالي قادما من نادي أفيس البرتغالي لم تصل بطاقته الدولية حتى الآن من أجل الانتهاء من إجراءات قيده في اتحاد الكرة.وأوضح أن اللاعب سينضم لقائمة الفريق التي يتم الإعلان عنها عقب المران الجماعي مساء اليوم؛ تمهيد للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة إف سي مصر المحدد لها غدا الأحد.