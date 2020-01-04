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آخر التحديثات حول مقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق

السبت 04/يناير/2020 - 03:42 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير بعد غارة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، قائد قوة القدس الإيرانية، وأبو مهدي المهندس، نائب قائد قوات الحشد الشعبي، وهي منظمة مظلة تدعمها إيران تضم العديد من الميليشيات.

وأكد البنتاجون الهجوم في مطار بغداد الدولي يوم الجمعة، قائلا إنه جاء "في اتجاه الرئيس".

وفيما يلي جميع التحديثات الأخيرة وسط تصاعد التوترات.

• وزير الخارجية القطري يلتقي نظيره الإيراني
التقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية ( QNA ).

وقالت الوكالة إن المسئولين ناقشا التطورات الأخيرة في المنطقة "خاصة الأحداث في العراق وسبل الهدوء للحفاظ على الأمن الجماعي في المنطقة".

• الناتو يعلق مهام التدريب في العراق
أعلن متحدث باسم الحلف أن الناتو أوقف مهام التدريب في العراق بعد مقتل سليماني.

وأضاف ديلان وايت "مهمة الناتو مستمرة لكن أنشطة التدريب معلقة حاليًا".

وأكد أيضًا أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ تحدث هاتفيًا مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير "عقب التطورات الأخيرة".

وتقوم مهمة الناتو في العراق، والتي يبلغ عددها بالمئات، بتدريب قوات الأمن في البلاد بناء على طلب بغداد لمنع عودة داعش.

• قائد الحرس: ستعاقب إيران الأمريكيين أينما كانوا في متناولهم
نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن قائد بارز في الحرس الثوري قوله إن إيران ستعاقب الأمريكيين أينما كانوا في متناول الجمهورية الإسلامية ردًا على مقتل سليماني.

أثار الجنرال غلام علي أبو حمزة، قائد الحرس في مقاطعة كرمان الجنوبية، احتمال وقوع هجمات محتملة على السفن في الخليج، وقال إن إيران تحتفظ بحقها في الانتقام من الولايات المتحدة لمقتل سليماني.

ونقل عن أبو حمزة قوله "مضيق هرمز هو نقطة حيوية بالنسبة للغرب وهناك عدد كبير من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية تعبر هناك، وحددت إيران أهداف أمريكية حيوية في المنطقة منذ فترة طويلة."

وأوضح "هناك 35 هدفًا أمريكيًا في المنطقة وكذلك تل أبيب في متناول أيدينا".

• مسؤول في حزب الله: الولايات المتحدة " ارتكبت خطأ" في استهداف سليماني
قال تلفزيون الميادين اليوم السبت إن مسؤولا في حزب الله اللبناني قال إن رد "محور المقاومة" المدعوم من إيران على مقتل سليماني سيكون حاسمًا.

وكان زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الله في لبنان، محمد رعد، يشير إلى مجموعة من الجماعات المدعومة من إيران من لبنان إلى اليمن والتي زادت من نفوذ طهران العسكري في المنطقة.

• التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يقلل من العمليات
صرح مسؤول دفاعي أمريكي لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الذي يقاتل جماعة داعش (داعش) قلص عملياته.

وقال المسؤول "أولويتنا الأولى هي حماية أفراد التحالف." مضيفًا، أن القوة التي تقودها الولايات المتحدة "محدودة" في تدريبهم وغيرها من العمليات.

• وزير الخارجية القطري يزور إيران
من المقرر أن يزور وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إيران اليوم السبت، وفقًا لوزارة الخارجية الإيرانية.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم الوزارة على موقع تويتر، خلال زيارته لطهران، إن الدبلوماسي القطري الكبير سيجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

• رئيس الوزراء العراقي يحضر المواكب الجنائزية
حضر رئيس الوزراء العراقي المؤقت مسيرة حداد جارية في بغداد لمن قتلوا في غارة أمريكية يوم الجمعة.

وانضم عادل عبد المهدي إلى زميل المهندس هادي العامري والباحث الشيعي عمار الحكيم وشخصيات أخرى موالية لإيران في حشد كبير يرافق التوابيت.

• بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى العراق وإيران
حذرت بريطانيا رعاياها من تجنب كل السفر إلى العراق، خارج إقليم كردستان، وتجنب السفر إلى إيران باستثناء ما هو ضروري.

وصرح وزير الخارجية دومينيك راب في بيان "بالنظر إلى التوترات المتزايدة في المنطقة، تنصح وزارة الخارجية الآن الناس بعدم السفر إلى العراق، باستثناء إقليم كردستان العراق، والنظر بعناية فيما إذا كان من الضروري السفر إلى إيران".


• من المتوقع أن يجتمع البرلمان العراقي
من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة يوم الأحد استجابة لدعوة رئيس الوزراء المؤقت عادل عبد المهدي إلى اتخاذ تدابير للحفاظ على أمن العراق.

• المواكب الجنائزية جارية
تظاهر الآلاف في بغداد أثناء مرور قافلة تحمل جثث القتلى في الغارة الأمريكية يوم الجمعة عبر المنطقة الخضراء المحصنة.

• الجيش العراقي ينفي حدوث غارة جوية
نفى الجيش العراقي اليوم السبت غارة جوية على قافلة طبية في التاجي شمال بغداد.

في وقت سابق اليوم السبت، أعلن التلفزيون الحكومي العراقي عن هجوم نفذته الولايات المتحدة.

• التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ينفي شن غارة جوية جديدة على بغداد
أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يقاتل جماعة داعش اليوم السبت إنه لم يقم بأي غارات جوية بالقرب من معسكر التاجي شمال بغداد، وبعد وقت قصير من تصريح قوات الحشد الشعبي العراقي بأن غارات جوية بالقرب من المنطقة قتلت ستة أشخاص وأصابت ثلاثة آخرين، مضيفة أن لم يقتل أي من كبار قادتها.

في وقت سابق اليوم السبت، أعلن التلفزيون الحكومي العراقي أن الهجوم نفذته الولايات المتحدة، وأنه كان يستهدف قافلة لميليشيا تدعمها إيران.

• الآلاف يتجمعون في موكب الجنازة
انضم آلاف الأشخاص إلى موكب جنازة في بغداد لصالح سليماني والمهندس وآخرين ماتوا في نفس الغارة الجوية.

وبدأ الموكب في الكاظمية وكان متجهًا نحو المجمع الدبلوماسي الحكومي والمنطقة الخضراء، حيث كان من المقرر إقامة جنازة رسمية.

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مقتل سليماني رئيس الوزراء العراقي دفاعي ابو المهدي المهندس

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