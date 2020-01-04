مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

يواجه ريال مدريد خيتافي على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز السبت 4-1-2020، في تمام الساعة 5 بتوقيت مصر ، وفي تمام الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة، كما يلتقي برشلونة واسبانيول، في نفس اليوم في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة والساعة 11 بتوقيت السعودية.







القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي القناة القمر التردد idman Azerbaycan Azerspace 11175، أفقى IRIB VARZISH عرب سات 12265، أفقى Varzish sport ياه سات 11785، أفقى تردد قناة Bein sports 3 الناقلة لمباراة خيتافي وريال مدريد القمر التردد الترميز التصحيح نايل سات 12265 (H) 27500 3/2 سهيل سات 11547 (V) 27500 3/2