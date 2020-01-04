زوجات قيادات الإخوان يستغللن جمعية أهلية لتجنيد أطفال قرية بالفيوم

عادت للعمل سراً رغم التحفظ على أموالها بقرار قضائى





رئيس مجلس إدارة علنى وآخر من الباطن نجله متهم فى قضية حرق قسم شرطة طامية









يبعد مركز طامية بالفيوم عن القاهرة مسافة ١٠٣ كيلو مترات، وكان مبنى قسم الشرطة بالقرية الهادئة هو الأول الذى تم إحراقه خلال أحداث ثورة يناير2001.





تتوسط القرية الأشجار والجناين، وتحيط بها قرية الحدقة التى يعمل معظم أهلها بالزراعة، وكان مجرد دخولنا قرية طامية وسؤالنا عن مقر جمعية «البر والخدمات» مربكاً لمن سألناه والذى بادرنا بالسؤال عن هويتنا، وبسبب هذا الارتباك قدمنا أنفسنا كموظفين لإحدى شركات فلاتر المياه.





تعمل الجمعية طيلة أيام الأسبوع، ما عدا الجمعة، من السابعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً، ويترأسها أ. الصرفى، الذى تبين أنه يديرها شكلاً فقط، لكن المتحكم الفعلى هو ع. علام، الإخوانى الشهير، ونجله.





اللافت أن الجمعية تم إغلاقها وتشميعها بالشمع الأحمر والتحفظ على أموالها من جانب لجنة حصر أموال الإخوان فى عام ٢٠١٣، لكنها فتحت أبوابها مرة أخرى دون أسباب معلنة أو سابق إنذار فى بداية 2019، وتم افتتاح 4 فروع لها داخل نفس المركز، لتدريس علوم الدين وغيرها لنحو 600 طفل من عمر الروضة وحتى 14 عاماً، تحت إشراف زوجات لقيادات الإخوان المتهمين فى قضايا إرهابية، منها إحراق قسم الشرطة خلال تظاهرات يناير.





وخلال جولة «الفجر» كان دائما الرد على سؤال: من المسئول عن الجمعية؟ هو «الأستاذ أ. الصوفى أو القرنى إللى شغالين فيها» مع رفض أى حديث عنها، وهو أمر يسهل تفسير أسبابه، فالأهالى يعرفون بعضهم بالاسم ويسهل جداً تمييز الغرباء، وستكون الأسئلة عن جمعية تم القبض على مديريها السابقين، مع وجود العديد من اللغط حولها، مربكاً جداً ومثيراً لريبة البسطاء.





تتكون الجمعية من مبنى يخلو من أى لافتات تشير إليها، وهو مكون من ٣ طوابق، الأول عبارة عن مسجد، والثانى مصلى للسيدات، والثالث مخصص لتحفيظ القرآن الكريم، وأيضا خاص بالتدريس لجميع الطلاب من مرحلة الحضانة حتى المرحلة الإعدادية، ويصل عدد المترددين عليها إلى نحو 600 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 14 عاماً.





تعتمد الدراسة على مناهج دينية تتناول عذاب القبر، إلى جانب دروس يشار إليها بأنها شرعية، ومكتوبة بلغة صعبة الفهم.





الجمعية أيضاً لها عدة فروع، وتم افتتاح ٣ فى نفس المركز خلال العامين الماضيين، تحت اسم جمعية مسجد الشركة، وجمعية مسجد عنبة، وجمعية الأمل، تحت إشراف مجلس إدارة يترأسه فى العلن مهندس زراعى على المعاش يدعى أ. صوفى، فى حين يدير فى الخفاء ع. علام المعروف بانتماءاته الإخوانية.





وكانت الجمعية مقراً لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ثم تحولت لحضانة قيل أن من أنشأها الإخوانى ع. هلال، وذلك فى ٢٠٠٣، والأخير هرب بعد سقوط حكم الإخوان إلى السودان، ويعتبر من أهم قيادات المحافظة، ويعمل أقاربه فى الجمعية حتى الآن.



