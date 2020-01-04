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محمد رمضان يشكر حاكم دبي "محمد بن راشد"

السبت 04/يناير/2020 - 03:38 م
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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شارك محمد رمضان جمهورة فيديو يشكر فية حاكم دبي "محمد بن راشد" وذالك على صفحتة الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


ظهر رمضان في الفيديو مرتدي بدلة ونظارة وقال " بشكر دبي ومركز دبي التجاري العالمي على الحفلة التي ستقام بمركز دبي التجاري العالمي ١٠يناير ٢٠١٩.



كما قام بالتعليق على الفيديو قائلاً" شكراً حاكم دبي #محمد_بن_راشد على إتاحة هذه الفرصة لمقابلة جمهوري الغالي في هذا الحفل الكبير بمركز دبي التجاري العالمي ١٠يناير٢٠٢٠ #ثقة_في_الله_نجاح #ليالي_المهرجان ،#أقوى.

تفاعل الجمهور مع الصورة معجبين ومعلقين كالتالي " الملك، قلبي، الأسطورة، بحبك يا أسطورة مصر والعالم العربي كلة.

يشار أن تمثال نسر الصعيد للفنانة محمد رمضان هو هدية من علاء صلاح ابن محافظة الشرقية للفنان ويجسد شخصية محمد رمضان في مسلسل نسر الصعيد.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "زلزال"، الذي شارك به خلال رمضان 2019، وتدور أحداث المسلسل فس إطار اجتماعي، وشارك في البطولة أحمد صيام، وهنادي مهني، وماجد المصري، ومني عبد الغني.
محمد رمضان يشكر حاكم دبي "محمد بن راشد"
محمد رمضان يشكر حاكم دبي "محمد بن راشد"
محمد رمضان يشكر حاكم دبي "محمد بن راشد"
محمد رمضان يشكر حاكم دبي "محمد بن راشد"
محمد رمضان يشكر حاكم دبي "محمد بن راشد"
محمد رمضان يشكر حاكم دبي "محمد بن راشد"
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