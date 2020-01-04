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«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش النصر والتعاون PLUS

السبت 04/يناير/2020 - 03:34 م
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بوابة الفجر
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موعد مباراة النصر والتعاون القادمة،لقاء قوي يجمع بين نادي النصر السعودي ونادي التعاون السعودي اليوم في إطار منافسات مباراة كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

يترقب جماهير السعودية اليوم موعد مباراة النصر والتعاون في نهائي كأس السوبر السعودي اليوم السبت 4 يناير 2020.

نادي النصر بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بينما نادي التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

حقق نادي التعاون اللقب بعد الفوز على نادي الاتحاد السعودي في مباراة نهائي كأس بهدفين مقابل هدف، سجل الأهداف كل من طلال العيسي وليندر تاوامبا. من جانب أخر نادي النصر قد حقق لقب الدوري بعد خطف اللقب من نادي الهلال في الجولات الأخيرة بفارق نقطة واحدة فقط عن نادي الهلال.

تشكيل النصر المتوقع اليوم من المحتمل أن يلعب نادي النصر السعودي بقيادة المدير الفني روي فيتوريا بالتشكيل التالي أمام التعاون اليوم:

في حراسة المرمى: جونز. لاعبي خط الدفاع : سلطان الغنام- مايكون بيريرا- عبد الله مادو- عوض خميس. لاعبي خط الوسط : بيتروس ماسيوس- عبد الله الخيبري/ جوليانو. لاعبي خط الهجوم : موسى- إمرابط- حمد الله.
تشكيل التعاون المتوقع اليوم من المحتمل أن يلعب نادي التعاون بالتشكيل التالي أمام النصر اليوم:

في حراسة المرمى: كاسيو دوس أنجوس. في خط الدفاع : ريكاردو ماتشادو- مد الله العليان- العبسي- طلال عيسى. في خط الوسط : ساندروا مانويل- سيدريك أميسي/ بيترولينا. في خط الهجوم : عبد المجيد السواط- راموس- تاوامبا. موعد مباراة النصر والتعاون مباراة كأس السوبر السعودي بين النصر والتعاون ستكون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ).

لم يتم الإعلان عن طاقم تحكيم المباراة حتى الآن، المباراة منقولة عبر قناة السعودية الرياضية الأولى بتعليق السعودي فارس عوض، وعلى القناة الصوتية الثانية سمير المعيرفي.

ستبدأ مباراة النصر والتعاون الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت السعودية، الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت الإمارات.
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