«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش النصر والتعاون PLUS

تشكيل النصر المتوقع اليوم من المحتمل أن يلعب نادي النصر السعودي بقيادة المدير الفني روي فيتوريا بالتشكيل التالي أمام التعاون اليوم:



في حراسة المرمى: جونز. لاعبي خط الدفاع : سلطان الغنام- مايكون بيريرا- عبد الله مادو- عوض خميس. لاعبي خط الوسط : بيتروس ماسيوس- عبد الله الخيبري/ جوليانو. لاعبي خط الهجوم : موسى- إمرابط- حمد الله.

تشكيل التعاون المتوقع اليوم من المحتمل أن يلعب نادي التعاون بالتشكيل التالي أمام النصر اليوم:







في حراسة المرمى: كاسيو دوس أنجوس. في خط الدفاع : ريكاردو ماتشادو- مد الله العليان- العبسي- طلال عيسى. في خط الوسط : ساندروا مانويل- سيدريك أميسي/ بيترولينا. في خط الهجوم : عبد المجيد السواط- راموس- تاوامبا. موعد مباراة النصر والتعاون مباراة كأس السوبر السعودي بين النصر والتعاون ستكون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ).







لم يتم الإعلان عن طاقم تحكيم المباراة حتى الآن، المباراة منقولة عبر قناة السعودية الرياضية الأولى بتعليق السعودي فارس عوض، وعلى القناة الصوتية الثانية سمير المعيرفي.



