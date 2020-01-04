تعرف على التفاصيل الكاملة لحفل إعلان جوائز "ساويرس الثقافية" بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية، حفل إعلان وتوزيع جائزة الدور الخامسة لمسابقة "ساويرس الثقافية"، وذلك في تمام السابعة مساء الجمعة 10 يناير الجاري، داخل المسرح الكبير بـ"الأوبرا"، ومن المقرر حضور عدد من الوزراء والسفراء ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.



كما تهل الفنانة القديرة سوسن بدر، كضيف شرف الحفل، وتقدم مراسم الحفل الإعلامية جاسمين طه.



يذكر أن مؤسسة ساويرس أعلنت مؤخرا عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم، وتضمنت القوائم القصيرة فى الرواية، فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدى خمسة أعمال هى "جوائز للأبطال" لـ"أحمد عوني"، "تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا " لـ"شريف عبد الصمد"، "ليلة يلدا" لـ"غادة العبسي"، "درب الإمبابى" لـ"محمد عبد الله سامى"، "المقاعد الخلفية" لـ"نهلة كرم".



فى فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية، تصدرت القائمة القصيرة مجموعات "قميص تكويه امرأتان" لـ"أحمد الدريني"، "أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية" لـ"محمد عثمان الفندي"، "تقرير عن الرفاعية" لـ"محمد الفولي"، "مسيح باب زويلة" لـ"مصطفى زكي"، "زار" لـ"هبه خميس".



بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو مكتوب مباشرة إلى السينما (عمل أول) كالتالي: "أحنا مين" لـ"أشرف رياض"، "وصال" لـ"مافى ماهر"،"ويذهب لأجل الضال" لـ"محمد المصري"، "طريق البحر" لـ"محمد مهاود"، "هابى برزداي" لـ"مصرية عبد العزيز ودنيا ناصر".

