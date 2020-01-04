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محافظ المنوفية يطالب "المقاولين" بسرعة تنفيذ الأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية

السبت 04/يناير/2020 - 03:35 م
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بوابة الفجر
أحمد الباهي
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عقد، اليوم السبت، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً موسعاً بمجموعة من المقاولين المسند إليهم تنفيذ أعمال بعض المشروعات والتى تقام على أرض المحافظة من قبل مديرية الإسكان؛ لبحث المشاكل التي تواجههم وتذليل كافة معوقات التنفيذ، جاء ذلك بحضور وكيل وزراة الإسكان والمستشار القانوني والمستشار الهندسي للمحافظة.

فى بداية الاجتماع أعرب محافظ المنوفية عن استياؤه من التقاعس في تنفيذ بعض المشروعات مؤكداً على ضرورة سرعة تنفيذ الأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية للتنفيذ وفقاً للمواعيد المقررة والمبرمة ضمن العقود.

وحل محافظ المنوفية معظم المشكلات التي تواجه المقاولين ووجه بدراسة بعضها مع الجهات الممولة بما يساهم فى تحقيق نهضة تنموية على أرض المحافظة.

كما وجه المحافظ بضرورة عرض البنود المستحدثة في عمليات تنفيذ المشروعات بنطاق المحافظة عليه شخصياً لمراجعتها حفاظاً على المال العام ومنع إهدار حق الدولة وإتباع اللوائح والقوانين المنظمة في عمليات استحداث البنود بالمشاريع الجاري تنفيذها وفقاً للنسبة المقررة في القانون وطرح ما يستجد من أعمال في مناقصة جديدة.

وفي نهاية الاجتماع شدد محافظ المنوفية على جميع المقاولين بالالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشاريع ومحاسبة المقصرين ومنع التعامل نهائياً مع المتقاعسين في تنفيذ الأعمال المسندة إليهم.
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