قائد الجيش الليبي يصف أردوغان بـ"المعتوه"

وصف قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالـ"المغامر المعتوه الذي يدفع بجيشه إلى الهلاك ويشعل الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة بأسرها إرضاءً لنزواته".

وفي كلمة بثتها قناة "ليبيا الحدث" في بنغازي قال حفتر: "نعلن المواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف ونبذ خلافاتنا في ما بيننا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، وعلى كل ليبي حر حمل السلاح، رجالاً ونساء، عسكريين ومدنيين، لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا".

وأضاف: "العدو يحشد قواته اليوم لغزو ليبيا واستعباد شعبنا من جديد، وقد وجد من الخونة من يوقع معه اتفاقية الخنوع والذل والعار بلا سند شعبي، أو دستوري أو أخلاقي لاستباحة أرضنا وسمائنا".

وتابع حفتر: "هرول الخونة لأسيادهم ليقبلوا أيديهم ويستجدونهم الإغاثة والنجدة، من هول ما أحاط بهم من كل جانب، بعد مشاهدتهم طلائع القوات المسلحة تتقدّم لتدك أوكارهم في قلب العاصمة".

واعتبر حفتر أن "المعركة اليوم لم تعد من أجل تحرير العاصمة، بل يشتد سعيرها حرباً ضروساً في مواجهة مستعمر غاشم يرى في ليبيا إرثاً تاريخياً، ويحلم باستعادة امبراطورية بناها أجداده بطوب الفقر والجهل والتخلّف والغطرسة وقهر أمة العرب ونهب ثرواتها".

ووافق البرلمان التركي الخميس، على مذكرة قدمها الرئيس رجب طيب أردوغان، تسمح بإرسال جنود لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، في خطوة تنذر بتصعيد النزاع الدائر في هذا البلد، فيما حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "أي تدخل أجنبي" في ليبيا.

وكان البرلمان الليبي في شرق البلاد، اعتبر أي تدخل عسكري تركي بطلب من حكومة الوفاق "خيانة عظمى"، في حين بررت حكومة الوفاق طلبها التدخل التركي بـ"الحق المشروع للدفاع عن شرعيتها الدولية وحماية المدنيين في طرابلس".