الكشف على 804 مرضى في قافلة طبية بالفيوم (صور)

أعلنت محافظة الفيوم عن توقيع الكشف الطبي على 804 مريض في اليوم الأول من القافلة الطبية المجانية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية، بقرية "الفقي" بمركز يوسف الصديق، والتي بدأت اليوم السبت، وتستمر حتى غدًا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتقديم الخدمات الصحية في القرى والنجوع المحرومة من الخدمات الطبية.



قالت الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم أن القافلة تقدم الخدمات الطبية في الوحدة الصحية بالقرية، وذلك في تخصصات "الباطنة، الجراحة، الجلدية، أطفال، تنظيم أسرة، رمد، أسنان، نساء وتوليد"، مشيرةً انه يتم توقيع الكشف الطبي، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وصرف العلاج للمرضى في جميع التخصصات بالمجان.



وأضافت انه يتم تنفيذ حملات تنظيم الأسرة بالمجان لأهالي القرى، من خلال الرائدات الريفيات، في اطار توجيهات محافظ الفيوم لجميع القطاعات بالتصدي لمشكلة الزيادة السكانية التى تلتهم مخرجات التنمية.



وكشفت "هاشم" عن توقيع الكشف الطبي في اليوم الأول من القافلة على 804 مريض من أهالي القرية والقرى المجاورة، فضلًا عن إجراء التحاليل المعملية والإشاعات المختلفة لعدد 26 مريض، لافتة الى تنظيم 4 ندوات تثقيفية صحية للمواطنين للتوعية.