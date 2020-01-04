خالد سليم: أستشير زوجتي في كل شئ.. ومواظب على GYM منذ شهر

"الفجر الفني"،







وأضاف:" أطرح بنهاية عام 2020 ميني ألبوم يضم جميع الأغاني"السينجل" التي سيتم طرحها خلال الأشهر المقبلة.





وفي نهاية حديثه، أراد خالد أن يوجه رسالة حب إلى زوجته خيرية قائلا،:"خيرية حبيبة قلبي، وزوجتي وكل شئ وهى إنسانة مسؤولة وفي ظهري دائما وأستشيرها في كل أمر يخصني، ربنا يخليهالي يارب".



وأكد على مواظبته منذ شهر على التمارين الرياضية في الجيم، وعلى رغبته في تكوين شكل رياضي صحي.



أعرب الفنان خالد سليم عن سعادته بنجاح مسلسل "بلا دليل" والذي حظى بعدة تكريمات وجوائز وذلك لتحقيقه نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.وقال خالد، في تصريح خاص لـ"سعيدة جدا بنجاح مسلسل "بلا دليل"، حيث بذلنا جميعًا فيه مجهود كبيرًا جدًا، والسبب الرئيسي الذي شدني للمشاركة في"بلا دليل" هو"الدور" مكتوب بشكل رائع، إنجي علاء "المؤلفة" قدمت الدور المركب بشكل مُبهر، حيث إستفزني لتجسيده بحماس كبيربالإضافة إلى قصة المسلسل ".وأكد على عدم تخوفه من التعاون مع المؤلفة إنجي علاء، وخصوصًا أنها أولى تجاربها كسيناريو وحوار، مشددًا على موهبتها وإعجابه بالقصة والسيناريو".وعن أصعب المشاهد التي قدمها قال "سليم": "يوجد في المسلسل أكثر من مشهد ولكن الأبرز المشاهد التي تجمعني بابنة زوجتي في المسلسل الطفلة حبيبة، فهى مشاهد صعبة على طفلة".وأضاف "خالد": "صحيح أفضل عرض الأعمال الدرامية في موسم رمضان ولكن الأعمال الدرامية خارج الموسم الرمضاني تنال كامل حقها من حيث المشاهدة وذلك بحكم وقت عرضها فالجمهور يكون غير مُشتت".وعن إبتعاده فترة عن الغناء قال: "بسبب إلتزامي بعقد إنتاج مع الأستاذ محسن جابر منذ عام 2012 إلى عام 2017، وفي هذه الفترة ركزت أكثر في التمثيل لأنه لايجب أن أقدم اى عمل غنائي خارج إنتاج شركة"مزيكا".وعن أعماله الغنائية الجديدة استكمل سليم، حديثه قائلا،:"نفذت 3 أغاني، وحاليًا بنفذ في الأغنية الرابعة، كما إنتهيت منذ أيام قليلة من تسجيل أغنية جديدة من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد مجدي، وسيتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة".